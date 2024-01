Láska k čokoládě je provázela odmala a již tehdy věděli, že jednou budou chtít mít tu svoji tabulku oblíbené pochoutky. Manželé Václav a Maruška Kozlíkovi si svůj sen splnili a v projektu Manučoko dnes v Ústí nad Labem rozjíždějí v nových prostorách výrobnu a prodejnu kvalitní čokolády.

ManuČoko: Příběh čokoládového snu | Foto: se svolením ManuČoko

Rodinná firma, v níž vypomáhá i bratr Václavovy manželky, si při výrobě čokolády zakládá na kvalitních surovinách. Dosvědčují to i pytle s kakaovými boby nadepsané zeměmi původu – Brazílie, Venezuela, Madagaskar či Peru.

„Po novém roce dorazí také boby z Mexika a Filipín. Jsme na ně hodně zvědaví, protože každá odrůda má svoji specifickou chuť. Kupujeme je výhradně od malých certifikovaných fair trade farmářů,“ říká Václav Kozlík ve výrobně, kterou se line nespočet vůní od zpracovávaných bobů či stáčené čokolády.

Experimentovat s jídlem ho bavilo odjakživa, protože rád vaří. A když viděl v televizi pořad o výrobě kvalitní čokolády, bylo rozhodnuto. Načetl si na internetu různé techniky úprav, nakoupil malé mlýnky s kakaovými boby a zkoušel první receptury.

Pět let tvrdé práce

V roce 2018 začal Václav shánět menší stroje, aby si otestoval svoje nápady. Výrobu samotné čokolády, kdy základní chutě jsou káva, chilli, zázvor, mléčná se solí či edice s ječným sladem a chmelem, firma zahájila o rok později. A ve svých odvážných chutích chce pokračovat i nadále, o čemž svědčí záměr na výrobu čokolády s kořením a dalšími zajímavými ingrediencemi.

„Jako servisman kancelářské techniky jsem definitivně skončil až loni v dubnu,“ říká dnes 40letý absolvent oboru slaboproudá elektrotechnika z ústecké průmyslovky. Výrobu čokolády si prý užívá každý den a už by neměnil.

ManuČoko: Příběh čokoládového snuZdroj: Deník/Tomáš Prchal

Začátky přitom byly opravdu krušné. Už proto, že start-up podpořený krajskou dotací pro začínající podnikatele a konzultacemi s Inovačním centrem Ústeckého kraje zabrzdil covid-19. Vznikající firmy se tehdy žádná státní pomoc netýkala. Navíc po pandemii se třeba jen náklady na dopravu zvýšily dvakrát až třikrát.

Pečlivost nade vše

Výroba kvalitní čokolády musí být precizní od začátku do konce. Veškeré zpracování má podle Václava své kouzlo. A to od pražení i loupání bobů, protože každé kakao má jinou strukturu a je to trochu alchymie. Celý proces obsahuje sedm kroků, které se musejí provést správně a důkladně.

„Třeba od přebírání pytlů s boby, v nichž můžou být z plantáží kamínky či větvičky, které by poškodily stroje i poznamenaly chuť. Šedesátikilový pytel je nutné přebrat ručně, upražit a zbavit slupky. A po zhruba 12 hodinách mletí se přidávají další ingredience. Za dva až tři dny je čokoláda hotová. Nechá se dozrát, vloží se do stroje, který jí rozpustí, zchladí a po lehkém zahřátí se produkt stáčí do formiček. Z nich se vyklepne a ručně balí,“ popisuje rodák ze Suchdola nad Lužnicí.

Kvalita dnes rozhoduje

Čokolády z kvalitní výrobny se podle Václava Kozlíka poznají i tak, že se vyrábějí od samotné fazolky až po zabalení. „Samozřejmě neobsahují žádné stabilizátory, emulgátory či lecitiny, ale jen kakaové boby a třtinový cukr, mléčné pak ještě sušené mléko a kakaové máslo. Ty ochucené jsou doplněny o ingredienci, která nese příchuť té čokolády. Přitom naše výrobky mají minimálně roční trvanlivost.“

Do budoucna plánují výrobu pomazánek ze své čokolády a oříšků bez umělých přísad stejně jako edici plněných pralinek s atypickými náplněmi. I když je ManuČoko malá firma, snaží se v Ústí podporovat univerzitní hokej, hokejbalovou mládež a nově i Masarykovu nemocnici. Pro ni připravila speciální edici pro děti hospitalizované na Mikuláše, Vánoce či Den dětí.

Po každodenní tvrdé práci se Václav odmění aktivním odpočinkem, třeba i s rodinou včetně malého synka Viléma. „V létě jezdím na kole, v zimě hraju hokej. Dovolenou si musíme vybírat převážně v lednu.“