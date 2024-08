„Uklízím rád, ale bohužel dneska na to nezbývá čas a manželka mi vždycky vyhrožuje, že si někoho pozve, aby nám doma umyl okna. Dokonce už to i párkrát udělala!“ Tak začíná své vyprávění Marek Šott s tím, že naštěstí jeho žena nevolala ke konkurenci, ale telefon zvonil v jejich rodinné firmě Saxana Group.

Z brigádníka manažerem úklidových směn

Vraťme se ale zpátky na začátek. Během studia na Západočeské univerzitě v Plzni si pan Marek chtěl trochu přivydělat na nákladný studentský život. Vzhledem k tomu, že vztahem k uklízení má jiný než devět z deseti mužů, našel si brigádu v úklidové firmě. Myl okna, čistil koberce nebo jezdil na mycích strojích ve velkých halách.

„Chodil jsem tady v Plzni na elektrofakultu a prakticky hned vedle postavil tenkrát Panasonic první fabriku na televize. Už v prváku jsem dostal kontakt na tehdejšího manažera úklidové firmy, která se právě o prostory fabriky starala. Postupem času jsem domlouval další a další studenty a přerostlo to v to, že jsem personálně zajišťoval veškeré směny, aby byly všechny kompletní. Takhle jsem to dělal několik let, takže jsem to tam hodně okoukal. Tím pádem můžu říct, že jsem začal jako náctiletý v prváku na vysoké doslova od píky a s každým semestrem jsem víc a víc zapojoval manažerskou činnost,“ vzpomíná Marek Šott.

Koupil firmu, ve které jako student začínal

Vlastní firmu si pak založil v roce 2007. A důvod? Manažer, který jej tehdy přijímal, odešel jinam a nový mu prý nenabídl adekvátní podmínky. Místo pozice naštvaného zaměstnance se Marek rozhodl stát zaměstnavatelem. „Bylo to na přelomu studia, dokončil jsem bakaláře a pokračoval na inženýra a práce mě bavila, tak jsem si říkal, že jiná možnost není a založím si svoji firmu.“

close info Zdroj: se svolením Marka Šotta zoom_in Marek Šott, zakladatel a majitel úklidové firmy Saxana Group.

Název firmy vznikl náhodou s kamarádem v hospodě, když se dívali na logo s dívkou na koštěti, které používala úklidová firma Nežárka, ze které Šott odešel. „Říkám si – dívka na koštěti není žádná Nežárka, to je přece Saxana,“ vysvětluje podnikatel, jak jeho společnost ke jménu přišla.

Zákazníci si její název rychle zapamatovali a ze Saxany se brzy stala značka. Muž, který začínal doslova od nuly, má dnes na devět set zaměstnanců, kteří se starají o desítky různě velkých a náročných klientů. Hlavní radius společnosti je na Rokycansku, ale Saxana má dnes řadu poboček po celé vlasti. V loňském roce navíc Marek Šott rozšířil svou firmu Saxana Group o další společnost – koupil totiž úklidovou firmu Nežárka, kde tehdy začínal jako brigádník.

Úklid nejsou žádná kouzla

A jaký je recept na správný úklid? „Základem je náš barevný systém úklidu a chemie, tedy rozhodně neexistuje, že se použije jeden hadr na všechny povrchy. Někde se uklízí jednou týdně, někde dvakrát, někde ještě častěji. Dnes máme okolo sto šedesáti klientů. Asi by se i dalo spočítat, jak velký prostor uklízíme. Bude to denně v řádech statisíců metrů čtverečních. Naštěstí každý rok rosteme, takže počet zaměstnanců stoupá,“ pochvaluje si současný stav úspěšný podnikatel.

Než honba za kvantitou je prý pro zakladatele Saxana Group Marka Šotta důležitá udržitelnost vysoké kvality.

„Platí to v každém ohledu. Doufám, že naši zaměstnanci jsou spokojeni, protože pak dělají maximum pro to, aby byli spokojeni zákazníci. Jsme sice velká firma, ale pořád se snažíme ten hlavní management mít spíš na takové rodinné bázi. Máme firemní hotel, kam mohou jezdit zaměstnanci zadarmo, děláme různé teambuildingy a snažíme se lidem vycházet vstříc,“ uzavírá Šott.