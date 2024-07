Tanci se věnovala odmalička, ale nikdy neplánovala, že by se ním jednou živila. Připravovala se na dráhu radiologického fyzika a flamenco tančila pro zábavu. O prázdninách začala doučovat tanečnice z kurzu a to, co považovala jen za brigádu a přivýdělek při studiu, se nakonec stalo její obživou. Dnes Markéta Polášková z Brna vlastní taneční školu, učí flamenco a navrhuje a tvoří flamencové kostýmy.

S tancem začínala ve folklorním souboru, protože nic jiného její vesnička na severní Moravě nenabízela. Když přišla studovat do Brna, byla ohromená nabídkou tanečních aktivit a vyzkoušela všechno možné, od afro tance, salsy, přes swing až po flamenco. K němu ji přivedl přítel, který se zajímal o španělskou kulturu.

Začátky nebyly vůbec jednoduché. „Vůbec mi to nešlo, dokonce jsem to chtěla vzdát, protože jsem měla pocit, že se na to vůbec nehodím. Z lekcí jsem chodila otrávená, nepamatovala si choreografie ani jednotlivé kroky a ostatní byli vždy krok přede mnou,“ popisuje čtyřleté období Polášková.

Na kurzech vydržela jen proto, že se jí tanec líbil. Pak odjela do Španělska na jazykový kurz, zapsala se i na kurz tance a vše bylo jinak.

„Domů jsem se vrátila nadšená, s puchýři na všech prstech, ale nabitá motivací učit se tento krásný tanec. Taneční kurz v Granadě pro mě byl obrovským impulzem, který mě nastartoval k samostatným tréninkům a k práci na sobě samé,“ usmívá se taneční lektorka.

Markéta Polášková vlastní taneční školu, učí flamenco a navrhuje flamencové kostýmy

O svém životě měla původně jiné představy. Studovala fyziku a biomedicínské inženýrství, počítala integrální rovnice, programovala a jako koníček po nocích ukazovala oblohu návštěvníkům hvězdárny a planetária. V té době navštěvovala kurz flamenca a náhoda tomu chtěla, že začala tanec i učit.

„Tanečnice z kurzu mě požádaly o doučování v průběhu prázdnin, protože naše lektorka měla dovolenou, a ony nechtěly vyjít ze cviku,“ vzpomíná podnikatelka.

Od fyziky přešla nadobro k tanci

Výuku flamenca brala dlouhou dobu jako brigádu a profesně se připravovala na kariéru radiologického fyzika.

„Před podepsáním smlouvy na Masarykově onkologickém ústavu jsem ale zjistila, že můj studijní obor nebyl akreditován a já bych mohla pracovat pouze pod dohledem, dokud si neudělám akreditační kurz. Zapsala jsem se na něj, ale řekli mi, že se momentálně nebude otevírat,“ vysvětluje Polášková.

Rozhodla se tedy počkat a v mezičase se věnovala flamencu. Když se za čtyři roky dozvěděla, že se akreditační kurz otevírá, měla už pronajaté vlastní taneční studio a tolik studentek, takže to vše nechtěla zahodit. A u tance už zůstala.

„Pro maminku to asi bylo hodně dlouho zklamání, protože od nadějné inženýrky je to k tanečnici poměrně dlouhá cesta, a inženýrka se jí asi zamlouvala více. Několik let mi vždy na Nový rok přála, ať si najdu pořádnou práci,“ říká Polášková, která prý ale není typem člověka, který by si nechal do čehokoliv moc mluvit.

Markéta Polášková vlastní taneční školu, učí flamenco a navrhuje flamencové kostýmy

„Pocházím z Valašska a mám tvrdou hlavu. Když něco chci a dává mi to smysl, tak za tím jdu,“ usmívá se učitelka tance, která také ráda čte, pracuje na zahradě, chodí po horách, navštěvuje koncerty a divadla. Začala se opět učit španělštinu, aby si mohla překládat texty flamencových písní a učit se od španělských lektorů. A když potřebuje opravdu vypnout, háčkuje košíčky.

Vytvořila i on-line klub

Připouští, že zažila situace, kdy chtěla s podnikáním skončit. V době pandemie covidu-19 zůstala na dvě malé děti sama, a navíc kvůli opatřením přišla o příjem z lekcí tance.

„Taneční studia byla několik měsíců zavřená, a i po otevření se kapacita plnila jen zvolna, lidé se báli chodit na veřejné akce. Bylo to finančně náročné a tehdy jsem opravdu uvažovala, že si najdu zaměstnání. Ale nakonec jsem zjistila, že chci u flamenca zůstat,“ vzpomíná podnikatelka, která začala hledat nové cesty, jak učit tanec. A vytvořila on-line flamenco klub, kde mohou ženy tančit podle předem natočených videí. A i po letech studia má pořád na tomto tanci co objevovat.