"Jsme profesionální centrum pro rozvoj konopného byznysu. Naším cílem je, aby se konopí rozšířilo co nejvíce mezi lidi jako léčivá látka," říká produktový ředitel Jakub Kryšpín z Trutnova. Podle nejnovější studie vědců oregonské univerzity v USA látky obsažené v rostlinách konopí dokonce možná chrání před nákazou koronavirem.

Na konopí je Kryšpín expertem a sám se považuje za konopného pacienta a bojovníka za jeho používání. Patnáct let mu pomáhá s roztroušenou sklerózou. "V oboru konopí se dějí obrovské změny, lidé vnímají jeho neuvěřitelný přínos. Není to o tom, že by se stali z lidí feťáci, ale nebude se zhoršovat jejich stav. Potenciál konopí je obrovský," zdůrazňuje.

V Podkrkonoší pěstují certifikované zakořeněné klony technického konopí vyšlechtěné ve Švýcarsku, při dodržení přísných ekologických postupů. "Neprodáváme kusové zakázky, u nás je minimální odběr 50 kusů klonů, to už není pro domácí pěstování. Chceme se prosadit na zahraničním trhu v Německu, Belgii, Francii," dodává Jakub Kryšpín.

Majitele Jana Stříbrného inspirovalo Švýcarsko a jeho přístup ke konopí, kde na velice profesionální úrovni dokáží za pomoci těchto látek obsažených v konopí pomáhat lidem.

Cílem firmy je produkovat prvotřídní certifikované klony kvalitním a zkušeným pěstitelům, urychlit produkci konopí pro pěstitele a průmyslovému odvětví, zvýšit kvalitu produktů na trhu a rozšířit povědomí o pozitivních účincích CBD a konopí na organismus.

Kanabidiol (CBD) je nepsychoaktivní látka pocházející z rostliny konopí. Na rozdíl od tetrahydrokanabinolu (THC), který obsahuje omamné látky, působí na tělo trochu jinak. CBD má pozitivní účinky na lidský organismus a využívá se na léčebné účely. Firma Master CBD spolupracuje s významnými pěstiteli a vědeckými organizacemi na zvýšení povědomí o této rostlině.

Od řízku ke květu za 45 dní

V Hostinném se firma usídlila v prosinci 2020. Využila prostory, v nichž společnost Marathon vyráběla nosiče kol a blatníky. "Když jsme do tovární budovy přišli na konci roku 2020, byla tady ještě strojní výroba. Vyklidili jsme ji, opravili stěny, vybílili, vybudovali záhony. Loni v září jsme najali první zaměstnance," přibližuje Kryšpín cestu k „fabrice na konopí“.

"Začali jsme tvořit v první řadě klonovací centrum, ve kterém pracujeme s odnožemi legálního technického konopí. Dodáváme do velkých provozů i tisíce odnoží. Naši odběratelé jsou producenti, kteří pěstují květy konopí k dalšímu zpracování, většinou v laboratořích. V nich se tvoří extrakty, izoláty, oleje. Firmám poskytujeme legální konopí pro jejich pěstování, aby se mohly cítit v tomto průmyslu bezpečně. Je důležité splnit zákonné požadavky, nepřekročit hranici THC, což naše produkty splňují," popisuje.

Ve dvou halách mají zasazeno po 1400 kusech rostlin, na které svítí denně 12 hodin lampami, za dva měsíce konopné rostliny vykvetou. Používají vysokotlakové sodíkové lampy i moderní LED světla. "Naopak rostliny, které máme určené ke klonování, ke květu nikdy nepřijdou, jen se řízkují a pěstují se z nich odnože. Řízek, který uřízneme z rostliny, dáváme do klonovacího roztoku a za nějakou dobu produkuje kořenový systém. Po zasazení jsme schopni dostat za 45 dní květ ze zasazeného řízku. Tento proces lze opakovat až osmkrát do roka," vysvětluje Jakub Kryšpín.

Pěstování konopí samozřejmě vyžaduje pečlivé kontroly, aby se pěstitelé nedostali do rozporu se zákonem. "Konopí je nejregulovanější rostlina na světě, takže i z toho je patrné, pod jakým dohledem je. My testujeme podle českých a EU zákonů. Parametry našich produktů testují laboratoř v Praze, již brzy budeme mít ale v Hostinném speciální přístroj z Izraele a budeme měřit hodnoty tady," objasňuje.

Úsilí pěstitelů konopí se opírá rovněž o změnu legislativy. V technickém konopí a výrobcích z něj je od začátku roku 2022 povolená vyšší dávka účinné léky THC než dosud.

Úleva od bolesti

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na něž nezabírají jiné léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou a AIDS. Od roku 2020 ho hradí i zdravotní pojišťovny. V roce 2021 bylo do konce listopadu předepsáno přes 99 kilogramů asi 4400 pacientům. Proti roku 2015, kdy byla léčba konopím poprvé umožněna, je to stonásobně víc gramů konopí. Počet pacientů stoupl téměř 146krát.

Podle výzkumu vědců Oregonské státní univerzity látky obsažené v rostlinách konopí, kanabinoidy, možná chrání před nákazou koronavirem. Podle studie, zveřejněné v minulém týdnu, se dva nepsychotropní kanabinoidy vážou na spike protein viru SARS-CoV-2, a brání mu tak proniknout do buňky.

"Tyto kanabinoidní kyseliny se hojně vyskytují jak v konopí, tak v konopných extraktech," řekl autor studie Richard van Breemen. "Nejde o látky, jež podléhají regulaci, jako je THC, které je psychotropní složkou marihuany, a pro lidi jsou zcela bezpečné. Náš výzkum ukázal, že tyto konopné sloučeniny jsou účinné u všech variant viru SARS-CoV-2," dodal.

Legalizaci konopí se přiblížilo s novou vládou Německo. Slibuje to koaliční smlouva. V zemi už nyní vznikají společnosti, které chtějí co nejdříve začít s konopím obchodovat. Nový kabinet pod vedením Olafa Scholze chce jít dál, než jen používat konopí jako základ léčivých přípravků. Chystá se povolit ve specializovaných obchodech prodej marihuany pro rekreační účely.