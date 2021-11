Je to více než 5 let, co jste se rozhodl ukončit Vaši kariéru Rudy z Ostravy. Chybí Vám?

Dnes už mi Ruda nechybí, ale v časech tvrdého lockdownu jsem měl občas chvilky RUDU oprášit a trochu tady těm nahoře pustit žilou:) Ale nakonec zůstal „kostým“ v komoře a to je asi dobře!

Ruda z Ostravy byl fenomén, asi jeden z prvních influencerů v Česku, ovlivnil určitě mnoho lidí. Není škoda, že skončil?

Tak Ruda přišel nečekaně, a tak i možná trochu nečekaně, pro někoho, odešel. Ale bylo to krásných 11 let a snad ten odchod byl i na vrcholu. Rudu to vše bavilo – dělat si prdel z politiků a bulváru a všech těch hvězdiček. A dodneška mi občas přijde video z rodinné oslavy či chlastačky na kolejích, jak někdo vezme kytaru a hrajou NUDU, PÍVO nebo Ostravu. To potěší a zahřeje. Ale bylo třeba jít dál.

Co nyní naplňuje život Michala Kavalčíka?

Ta šílená doba docela změnila priority v naši zemi a věřím, že asi každému. Rok a půl jsme nehráli divadlo a nemoderovali. A tak jediné, co zbylo – bylo pro mě RÁDIO KISS, kde příští květen oslavím první pětileté kulatiny. Teď jedu a veškerou energii a nápady dávám Kissu. Divadlo jsem dal až na druhou kolej. Taková je bohužel doba. A odezva je úžasná. Poslechovost naší stanice jde stále nahoru a týdenní čísla se vyšplhala až na 850 000 posluchačů. Pecka! Snad se to zase někdy - divadla a návštěvnost - vrátí. Uvidíme.

Ruda z Ostravy byla takový „lidový typ“, cigárko vždy za uchem. Má nějakou neřest i Michal Kavalčík?

Jé Ruda toho spotřeboval:) Po kapsách a v kufru s plísňákama jsem měl vždy aspoň tři krabičky jako rekvizitu. To ucho, jak byly mastné ty vlasy, toho spotřebovalo fakt hodně. Michal má neřesti jako odpočinek na POKERU anebo muzika a teď i zdravá neřest – elektroauta. To mě teda pohltilo totálně. Ale každý by nějakou tu malou či velkou neřest měl mít.

Mimochodem, jak dlouho kouříte? Mezi mladými dnes převládá trend odklonu od cigaret. Jak se vy bijete s touto svou neřestí?

Já byl vždy spíš takovej víkendovej kuřák. Ale měl jsem i období kdy jsem vydržel i půl roku bez cíga. Teď jsou lepší časy a větší výběr. A plíce nám i děkují:)

Jaký mělo důvod to, že přecházíte z klasických cigaret na zahřívaný tabák?

Tak mě vždy fascinovaly nové technologie. Stejně si jednou myslím, že prostě za pár let to bude vše tak vychytaný, že bude stačit jen myšlenka. Jde to dopředu a zahřívaný tabák je určitě lepší varianta. Nedávno jsem dostal nabídku vyzkoušet novinku na trhu – Pulze, tak proč toho nevyužít. Diesláky asi taky brzo skončí a nastoupí jen elektroauťáky. Vše tak nějak hezky přirozeně dopředu. A to je super.

Jak vypadá běžný den moderátora?

Ó těžká otázka. Tak co třeba takhle:

07:30 budíček

07:55 odchod z domu

08:15 příjezd do rádia

08:20 objednávám míchačky jako snídani u nás v kantýně

08:45 příchod do studia rádia Kiss

12:10 opouštím rádio

12:30 oběd či schůzka v radiu

13:30 Michal učí na Mezinárodní Konzervatoři obor ROZHLASOVÁ PRAXE. - 2,3 a 4. ročník

15:30 Michal nabíjí svůj elektromobil

18:00 Michal připravuje téma na zítřejší dopolední vysílání

19:00 Michal krmí rybičky a zapíná zprávy v TV

19:20 Michal si volá s rodinkou

19:30 Michal přepíná na další zprávy

20:30 Michal zapíná ORDINACI. Pardón NETFLIX

22:30 Michal serfuje na mobilu

24:00 Michal usíná s mobilem v ruce :)

O víkendu to ale neplatí. To jsem s rodinkou.

Kdybych se chtěl stát moderátorem a influencerem a uspět ve světě médií, tak existuje k tomu nějaký návod, nějaké desatero?

Podle mě neexistuje. Někdy vám nepomůže ani kamera za 100 000 korun nebo zlatý mikrák. Když to ve vás není prostě to tam není a můžete se snažit, jak chcete. Každý tu máme svou roli a je zbytečné se snažit lézt do zelí jiným, kteří to umí lépe. Držet se svého je asi nejlepší. A samo nejdůležitější je NÁPAD. Tam to vše začíná.

Vzpomenete si na své nejúspěšnější vystoupení nebo vtip? Co na něm bylo?

Na TikToku teď jedem se synem Alexem bomby, že třeba nacházíme klíčky od drahých elektroaut. Lidi to milují. Vše to je jeden velkej dobře promyšlenej fejk a čísla…? Jeden milión na každým. To nás baví. A asi jeden z nejlepších byl stejně TELEFONÁT RUDY do Poslanecké sněmovny. A to je podmínka.? To mi říkaj lidi furt. To zlidovělo. Prý ta paní z toho telefonátu tam dělá do dnes. Hustý.

A asi se musím zeptat…kdo je váš vzor?

Mám několik vzorů. Miluji lidi jako JIM Carrey, Johny Depp, Elon Mask, Marek Eben, Petr Čtvrtníček a nesmím zapomenout na Jaromíra Soukupa, Miloše a Jirku Ovčáčka. Klobouk dolů:)

Jaké jsou Vaše další cíle a plány?

Přežít tuhle šílenou rouškovou pětiletku. Pak zase zasejem a sklidíme! Doufejme…

Dovedete si představit život bez médií a internetu? Nemáte někdy chuť hodit současný svět sociálních sítí za hlavu a žít úplně jinak? Třeba chytat ryby na pustém ostrově?

Jednou jsem smazal všechny appky a měsíc nikam nic nikde nedal. Vydržel jsem. Pak jsem to zase ale nainstaloval a zase byl svět v pořádku. Ale jeden sen bych měl – vysílat mou dopolední show kissu někde z Karibiku pod palmou a živě to přenášet na fb. Před tím koupačka, osuška, drink, kokos, brčko a jdem na to. Tak milý kissáci jsem tady a zase v plné síle i se sluníčkem… to by bylo super!!!

Michal Kavalčík

Věk: stále mladý BLÍŽENEC

Povolání: herec, moderátor

Záliby: hudba, divadlo, rádio, stand up, vtip za stovku, elektromobilita, kytara a sarkasmus.