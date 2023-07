Vždy ho zajímal sport, jeho zákulisí i práce sportovních manažerů. Když Ústečan Michal Neustupa získal cenné zkušenosti jako projektový manažer velkých sportovních akcí včetně Jizerské 50, byla jen otázka času, kdy je promítne do vlastního projektu kolem zatopeného lomu u Ústí nad Labem – jezera Milada.

Letos je to přesně sedm let, kdy za pomoci kolegů uspořádal Michal Neustupa první ročník běžeckého závodu Milada Run. Od té doby závody kolem Milady rozšířil na celou Tour včetně cyklo závodu a zimního Winter Milada Run | Foto: se svolením Michala Neustupy

Energií nabitý Michal získal největší zkušenosti s organizováním sportovních akcí během působení v reklamní agentuře Ogilvy, kde v rámci sportovního oddělení pracoval na projektech typu Jizerská 50, pražské Primátorky, Bike Prague nebo Běhej Lesy.

„Po návratu na sever Čech jsem vnímal poptávku po kvalitním, středně velkém sportovním podniku pro veřejnost, který tady chyběl. Navíc se naskytla možnost uspořádat závody v okolí jezera Milada, které je pro běžecký nebo cyklistický sport naprosto ideální,“ přibližuje Michal začátky svého podnikání s ročním rozpočtem 1,5 milionu korun.

Kromě toho ještě učí na ústecké průmyslovce zeměpis, přírodní vědy a tělesnou výchovu. Spoustu úsilí také věnuje fotbalovému klubu v Malých Žernosekách, kde se stal před několika měsíci předsedou a kde rozjíždí spoustu zajímavých projektů.

Budoucnost se plánovat nedá

Michal Neustupa pochází z menší vesničky u Kladna, odkud vyrazil za studii na ústeckou Univerzitu J. E. Purkyně a s malou přestávkou už je na severu Čech téměř 15 let.

„Od září bydlíme v Malých Žernosekách nedaleko Ústí a musím říct, že je to přesně to místo, které jsem si představoval pro rodinný život. Na koníčky mi bohužel v poslední době moc času nezbývá, ale věřím, že léto bude klidnější a co nejdříve si vyrazím se synem a přítelkyní na kolo. Právě rodina by si rozhodně zasloužila větší pozornost,“ říká Michal s úsměvem.

S ohledem na současné dění se podle něj budoucnost v tomto oboru moc plánovat nedá. „Firmy začaly výrazně šetřit a kde jinde začít než u marketingu a reklamy. I proto podepisujeme jen krátkodobé smlouvy. Je třeba si také uvědomit, že jsme stále jen regionální akcí. Velké společnosti potřebují buď naprosto mimořádný význam akce, nebo celorepublikový zásah. O to víc si vážíme podpory současných partnerů včetně institucí typu Ústeckého kraje a okolních měst. Velkou neznámou je zatím také to, co se bude dít s jezerem Milada v příštích letech z hlediska rozvoje infrastruktury a plánované výstavby,“ zamýšlí se organizátor oblíbených závodů.

S náročnou organizací mu pomáhá Zuzka Kotěšovcová, která začala jako běžkyně, následně jako běžecká tvář a poslední roky má klíčovou roli jako další hlavní organizátor.

„Její pozitivní energie a neutuchající elán mě neustále překvapuje. V tuto chvíli si bez ní náš seriál nedokážu absolutně představit,“ váží si Michal kolegyně. Organizace jedné akce si vyžádá stovky hodin příprav a spolupráci desítek lidí.

Milada Run je v top trojce závodů

Kolem Ústí se ročně pořádá na šest desítek různých závodů, Milada Run patří mezi top trojku. „Myslím, že úroveň našich akcí je nadprůměrná, ale počet závodníků mírně stagnuje. V tuto chvíli nám nejvíce chybí širší personální zabezpečení seriálu. Během léta se rozhodneme, co bude se seriálem dál,“ zamýšlí se Michal.