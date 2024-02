Boris z filmu Cirkusu Maximum, nebo také Josef Macek ze seriálu Duch opustil po více jak třech letech. „Nebyl jsem jen provozovatelem penzionu, ale i obyvatelem města s trvalým pobytem v něm. Mikulov je krásné místo, o kterém bych rád říkal, že se z něj neodchází, ale já jsem odešel. Měl jsem totiž pocit, že tak trochu bojuji s větrnými mlýny. Víte, pokud jste někde, kde vám obrazně řečeno házejí klacky pod nohy, tak vás to jednou přestane bavit," začíná své vyprávění Batěk.

Právě parkování je ostatně téma, které Mikulov sužuje neustále. „A co chcete dělat s penzionem, u kterého vám nemůžou hosté zaparkovat? Můj penzion měl celkem šest apartmánů a já jsem chtěl zajistit stání alespoň pro tři auta, na místech přímo před domem. Navrhoval jsem samozřejmě, že budu platit městu náležitý pronájem. Nekompromisně mi ale řekli, že mají sběrné parkoviště a stání mi nepovolí, protože že by ho pak po nich chtěl každý. Namítl jsem, že ono parkoviště je tři čtvrtě hodiny pěší chůze daleko," popisuje herec a muzikant.

Říká, že se na radnici setkal s nezájmem nevstřícností problém řešit. „Mikulov prý není velký jako Praha. S tím souhlasím, jenomže Praha má u každého sběrného parkoviště také metro, kterým se lidé dostanou kam potřebují. Další argument byl, že Mikulov je jako Český Krumlov, do jehož centra se taky jezdit nesmí. Jenomže Český Krumlov má sběrná parkoviště čtyři, a z každého jsou návštěvníci za pět minut na náměstí," kroutí hlavou Batěk, který proplácel dokonce svým hostům pokuty, jež jim udělili strážníci za parkování před pensionem.

Město je turisticky na výsluní. „Myslím si, že s turistickým ruchem, který je tady v posledních letech hodně vysoký, si na radnici asi nevědí moc rady. A nezměnilo se zatím mnoho ani po nástupu nového vedení, podle toho, co slyším za nové příběhy. Mikulov je bezpochyby krásné místo a pokud jeho představitelé chtějí zpříjemnit život nejen návštěvníkům, ale hlavně místním obyvatelům, pýcha jim v tom příliš nepomůže," podotýká muž.

Řešením je podle něj nalezení souladu a shody mezi podnikáním a běžným životem. „Myslím, že by lidé z vedení města měli méně jednat z pozice moci a více naslouchat, ale nechci nikomu do ničeho mluvit. Konec konců, pro mě tato etapa života již skončila," dodává podnikatel, který postupně svoje aktivity přesunul do nedaleké Břeclavi.

Batěkovou hlavní činností je především herectví. Penzion, jak sám říká, neprovozoval jen kvůli tomu, aby na něm vydělával. „Postupně jsem z něj budoval místo, pro setkávání zajímavých osobností a přátel. Pořádali jsme tam malé komorní koncerty, měl jsem tam malou galerii obrazů a fotografií, natočili jsme tam několik rozhovorů a streamů. To místo pro mě bylo tak trochu srdeční záležitostí a z tohoto pohledu se mi tedy neodcházelo úplně lehce," vysvětluje umělec.

Mikulov je podle něj v povědomí lidí z celé republiky. „Ať už se tam na radnici děje cokoliv, tohle místo se rozhodně neztratí a jeho kouzlo bude dál lákat turisty, protože má na co. Pevně věřím, že se situace zlepší, protože by přece byla škoda, kdyby se na tak krásném místě nežilo dobře," dodává Batěk.

Na výtky herce i jiných podnikatelů zareagovalo také vedení města. „Podnikatelé nejen z oblasti cestovního ruchu si běžně sjednávají osobní schůzky se starostkou nebo místostarosty a je jim vyhověno. Pokud má kdokoliv z občanů i podnikatelů podnět k řešení, může se obrátit na asistentky, které s nimi schůzku rády sjednají. Koncepční záležitosti diskutujeme na veřejných projednáních. V loňském roce jich proběhla celá řada,“ zní z mikulovské radnice prostřednictvím mluvčí Markéty Ničové.

Radnice se brání i nařčení, že by záchytné parkoviště bylo pro návštěvníky města nedostupné a zcela z ruky. „Od železniční stanice jezdí v patnáctiminutových intervalech autobusová linka, která zastavuje na dvaadvaceti místech po celém Mikulově. Lidé, kteří zaparkují na záchytném parkovišti Jiráskova, se tak mohou pohodlně přepravit nejen do centra města. Jedná se o běžné linkové autobusy, které zastavují na jednotlivých stanicích v rámci města, a tím plní roli městské hromadné dopravy. Za tento nadstandard zaplatí město Mikulov ročně o 1,3 milionu korun navíc,“ podotýká mluvčí.