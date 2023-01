K tomu rozjet hudební vydavatelství Steigerwald s Forest dospěli po neblahých zkušenostech se zavedenými značkami. V roce 1987 založili rockovou kapelu King Size. Podařilo se jim sice vydat desku u velkého vydavatele, nepřineslo to ale zdaleka takové výsledky, jaké očekávali.

„Když jsme kdekoliv zkoušeli vydávat vlastní věci, dopadlo to vždycky naprosto katastrofálně. Firmy, s nimiž jsme spolupracovali, nefungovaly. Většinou jsme jim dodali úplně všechno – hotovou nahrávku, kterou nezaplatily, přestože vždy tvrdily, že ji zaplatí. A také jsme jim většinou dali i videoklip, který tehdy stál stejně jako barák. Jen daly nahrávku do katalogu a už neměly zájem ji dál distribuovat,“ říká Milan Steigerwald.

Kapelu King Size provázela v devadesátých letech smůla. Jeden z vydavatelů například na její album omylem umístil hudbu stejnojmenné rakouské skupiny. S těmito chybně vyrobenými CD pak čeští hudebníci jeli na turné po Francii. Chybu zjistili až poté. „Vlastní vydavatelství jsme založili z naprostého zoufalství. Rozhodli jsme se, že bude lepší, abychom si muziku vydávali sami, ačkoliv jsme s tím tehdy neměli vůbec žádné zkušenosti,“ dodává Steigerwald.

Steepforest vydávalo alba v papírových obalech s netradičními rozměry, tak aby na první pohled připomínala knížku. „Lepili jsme si to sami,“ popisuje Milan. Na Steepforest se časem začali obracet hudebníci, jimž se netradiční obal líbil a kteří měli s velkými vydavateli podobně špatné zkušenosti jako kapela King Size.

Produkce Steepforest se dostala také do zahraničí. „Spolupracovali jsme s japonským flétnistou Yoshimi Oshimou. Nahrávali jsme spolu flétnové koncerty od Mozarta, Bacha a dalších v různých kostelech. Byla to krásná práce a Oshima s tím měl u sebe doma úspěch,“ vzpomíná Milan a jmenuje další nahrávky z oblasti vážné hudby, na nichž Steepforest spolupracoval. Byly to například projekty s varhaníkem Jaromírem Tůmou či mezzosopránistkou Olgou Štěpánovou. S ukrajinskou zpěvačkou Katrinou pak vydavatelství realizovalo dvě alba lidových židovských písní.

Divadlo RockOpera

Steigerwald se ale s Pavlou Forest dnes věnuje hlavně jejich divadlu RockOpera Praha. To vzniklo v roce 2006 s vizí tvořit autorské rockové opery na vlastní scéně. „Člověk se dusil na koncertech v klubech, kde se tehdy ještě mohlo kouřit. Nejen kvůli tomu to pro nás bylo fyzicky náročné, potřebovali jsme nějakou vlastní scénu. Ten nápad přišel, když jsme viděli naživo show Rammstein. Navíc tu byl zájem o rockovou i klasickou operu. Připadalo mi, že divadlo, které něco takového spojuje dohromady, na světě není,“ říká Steigerwald.

Milan Steigerwald, zakladatel hudebního vydavatelství Steepforest a divadla RockOpera Praha.Zdroj: Soňa Šerá

RockOpera Praha sídlí v tržnici v pražských Holešovicích a spolupracuje se jmény jako Kamil Střihavka, Eva Urbanová, Viktor Dyk, Jiří Zonyga a spoustou dalších. Na kontě má již čtrnáct oper, autorem veškeré hudby je Milan Steigerwald, libreta píše Pavla Forest.

Nahrávací studio

Dvojice si v divadle vybudovala i nahrávací studio. „Když chtěl předtím člověk pořídit nahrávky, většinou si na to musel najmout nějaký prostor. Nahrávalo se, kde se dalo, a něco to stálo. Ze začátku jsme studio rozjeli hlavně kvůli naší tvorbě. Chtěli jsme od každé opery mít záznam, živý i studiový,“ popisuje vznik studia Milan Steigerwald.

Studio si ale pronajímají i další kapely. Své zatím poslední album zde nahrávali například hardcoroví Konfront.

Nahrávací studio se nachází přímo nad jevištěm, které v době, kdy se zrovna nezkouší nebo nehraje, slouží i jako nahrávací místnost pro bicí. Atraktivní prostor kapely využívají i k natáčení videoklipů.

„Do sálu se vejde přes osm set lidí. Proto tam můžeme nahrávat i projekty, které by se do menších studií nevešly. Spolupracovali jsme díky tomu například i se symfonickým orchestrem,“ popisuje Steigerwald.