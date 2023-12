Podnikatelský záměr, který měli v hlavě už na tři desítky let, a místo, které jim téměř před čtvrtstoletím vyfoukla konkurence. I když se původně živí Miroslav Bednář z Rokycanska jako kominík a jeho kamarád Roman Moulis zase pracuje v rodinném řeznictví, spojuje je splněný sen. Před několika lety se jim totiž podařilo získat a opravit prostor sádek ve starém areálu kdysi věhlasných hrádeckých železáren…

Kapr, amur, štika, jeseter, pstruh a další. To je aktuální osádka 220kubíkových Sádek Hrádek, které už několik let provozují dva kamarádi z Rokycanska Miroslav Bednář a Roman Moulis. Druhý jmenovaný je dokonce z oboru, vystudoval totiž Střední rybářskou školu ve Vodňanech. A i když jeho rodina už před lety zřídila řeznictví, kde pan Roman od návratu z vojny pracuje, nyní se kromě toho věnuje tomu, co vystudoval. Rybám.

Mezi šupinami budou až do Vánoc dnem i nocí

„I když máme s Mírou každý jinou práci, ty sádky nás neskutečně baví a těší. Okolí se nám často směje s tím, že ostatní chlapi honí ženské a my tu běháme kolem ryb. Takže jak my říkáme, je to taková naše společná milenka,“ směje se Roman Moulis.

Jeho kolega a kamarád v jedné osobě dodává: „Ono je s tím starostí dost. Teď myslím ryby, ne ženy. Musí se krmit, kontrolovat voda, no a pak tady samozřejmě také fyzicky být pro zájemce a ty naše ryby prodávat. To zatím stíháme jen pátky odpoledne, ale naši zákazníci už si na to zvykli, a navíc tedy teď ten poslední týden před Vánoci tu budeme až do 23. 12. každý den,“ plánuje pracovní advent Miroslav Bednář, kterému každou chvíli zazvoní telefon a řeší ještě zákazníky jeho kominictví.

Vykuchaná, nebo živá ryba?

Pokud jde o to, zda si v dnešní hektické době zákazníci kupují ryby živé a dávají si je doma pro potěchu dětí do vody do vany, nebo si přejí kapříka vykuchat, je to prý tak padesát na padesát. „Většina chlapů si toho kapra vykuchá doma. Ženské naopak téměř vždycky hlásí, že to máme rovnou udělat my,“ říká Bednář.

A co Češi nejčastěji kupují teď před Vánoci? „Jednoznačně vede kapr kolem těch 2,5 kil, ať už šupináč, nebo lysec. Zájem je také o pstruhy duhové i lososovité. No a kdo chce experimentovat, tomu doporučujeme zkusit jesetera. Jeho velká výhoda je, že je prakticky bez kostí a vypadá exoticky,“ vysvětluje Moulis.

Sádky, které dvojice kamarádů před několik lety získala, ležely několik let ladem. Práce tu prý tak bylo jako na kostele.

„My jsme na to měli zálusk už před asi 25 lety. Tehdy jsem já pracoval tady ve fabrice, pod kterou to patřilo, a chovali tu tilapie a sumečky. Mně se to hrozně líbilo a myslel jsem si, že si to vezmu. No, ale předběhli mě klatovští rybáři, kteří to koupili a provozovali asi 20 let. Pak to nějakých pět let chátralo. Nakonec jsme si to pořídili my a asi dva roky jsme to dávali dohromady. Vloni jsme tu zahájili první prodej vánočních kaprů,“ vrací se k historii tohoto místa Bednář.

Vánoční kapry vystřídají ryby do okrasných jezírek

Po Vánocích prý bude chvilka klidu, pak ale začne v dubnu prodejní sezona dalšího jejich sortimentu – okrasných ryb do jezírek. „Tam vedou koi kapři, jeseter hvězdnatý, barevní karasi a měli jsme v nabídce i veslonose,“ pokračuje Moulis s tím, že celkem je tu 22 sádek, vždy o objemu 10 kubíků.

Vodou je zásobuje řeka Klabava. V budoucnu by dvojice kamarádů ráda chovala ještě tilapie a sumečky americké. Aktuálně tu mají také potěr pstruhů.

„Ten obor je prostě krásný. Nejhezčí je, že pracujete s živým tvorem. Není to, že tu zamknete a jdete domů s čistou hlavou. Pořád přemýšlíte, jestli jde elektrika, jestli jde vzduchování, zda se zavřela stavidla,“ uzavírá s tím, že to je možná právě ten důvod, proč za celý loňský rok byl na rybách jen jednou a letos zatím vůbec.