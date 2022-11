„Taky vás to podnikání musí bavit a musí vás v něm podporovat vaše rodina,“ dodává k tomu okamžitě s tím, že on sám přičichl k podnikání právě díky rodině už v mládí. Jeho otec Miroslav Borák starší totiž vybudoval na počátku devadesátých let firmu, která patřila mezi největší velkoobchodní prodejce ovoce a zeleniny. A mladý Mirek tak na brigádách prošel celou firmou od skladu přes účetní oddělení až po obchod, aby poznal vše, co by měl jednou řídit.

Kvůli pandemii přišel o práci kuchaře. Muž si proto otevřel vlastní restauraci

„Už v roce 2004 ale naše rodina založila realitní divizi, kterou jsem měl komplet na starost, a to mi nakonec zůstalo až do dnešní doby. Prvním velkým projektem bylo, když otec koupil polozřícený klášter v Luhačovicích a my jsme ho s bratrem dostali za úkol přestavět na wellness hotel. To se povedlo, a dnes tak v tomto lázeňském městě provozujeme hotel Augustiniánský dům, který se může pyšnit skvělými službami a oblibou u klientů, kteří se k nám rádi vracejí,“ říká Miroslav Borák mladší.

Přestavba zříceniny kláštera ve stylový hotel byla podle něj hodně náročná, ale díky mladickému elánu je tehdy s bratrem žádné problémy nerozhodily. „Pracovali jsme jako jeden tým s obrovským nadšením. Po pravdě jsme netušili, do čeho vůbec jdeme a co nás čeká, nedokázali jsme si představit to množství práce, které bylo před námi, ale když už jsme do toho spadli, tak jsme to museli dokončit,“ vzpomíná na první velký projekt.

Wellness hotel Augustiniánský dům v LuhačovicíchZdroj: se svolením Miroslava Boráka

Na řízení hotelu se už dnes ale nepodílí, to zajišťuje právě jeho bratr Petr Borák spolu s jejich kamarádem Romanem Taťákem. Mirkova podnikatelská cesta jde dalším směrem – začal se věnovat developerským projektům. Celkově už jich má za sebou více než sedmdesát. Nyní třeba realizuje v obci Velké Karlovice výstavbu apartmánových domů s názvem V Mariánské huti.

Čtyři ekologičtí mušketýři v akci. Místo z plastů vyrábějí obaly z hub

„Dáváme si záležet na kvalitě odvedené práce a rádi bychom, aby se do tohoto projektu otiskla naše téměř dvacetiletá zkušenost v oboru. Věříme, že stavíme něco, co budoucím klientům umožní v klidu relaxovat v krásném prostředí Velkých Karlovic. Domy bychom rádi dokončili v létě příštího roku, ovšem situace ve stavebnictví není zrovna teď růžová. Ale děláme vše pro to, abychom to zvládli,“ konstatuje Miroslav Borák ml.

Bojovat a vyhrávat

Ačkoliv sám zmiňuje, že realizace developerských projektů je v dnešní době obzvlášť náročná, zůstává dál optimistou. „Každá doba má své problémy, je to náročné i jednoduché zároveň, závisí to na úhlu pohledu. Znamená to víc pracovat a vymýšlet různá kreativní řešení na všech úrovních našeho podnikání. Z této situace se nehroutím, ve stresu žiju skoro dvacet let. S nadsázkou lze říci, že se alespoň nenudíme,“ směje se developer.

Ukrajinec Oleg otevřel v Jičíně kavárnu. Češi jsou vůči cizincům opatrní, říká

V současné době má rozestavěny dva projekty, jeden v Nivnici na Uherskobrodsku, druhý ve zmiňovaných Velkých Karlovicích. Dalších zhruba deset plánů má nachystaných v šuplíku. Jeho nejbližší cíl je především provést firmu bez útrap nadcházejícím bouřlivým obdobím.

„Řídit firmu v klidných časech je jednoduché, teprve teď se ukazuje, kdo na to má a kdo ne. Já jsem připravený bojovat dál a vyhrávat. Jak už bylo řečeno, za nejzásadnější považuji podporu rodiny. Pokud vás rodina nepodporuje v tom, co děláte, je to podhoubí pro vznik konfliktů. Člověk může dokázat velké věci, když cítí podporu nejbližších,“ míní Miroslav Borák mladší.