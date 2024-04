Chtěli létat, tak si postavili letadlo. Jen tak, sami pro sebe. Povedlo se jim, takže nebylo divu, že si jejich zručnosti brzy všimli ostatní a začali si u nich letadla objednávat. Otec a syn Drahošové (oba Miroslavové) z Trutnova v tu chvíli ještě netušili, že se z opravářů aut stanou uznávanými výrobci ultralehkých letadel.

Otec a syn Drahošové (oba Miroslavové) z Trutnova se z opravářů aut stali uznávanými výrobci ultralehkých letadel. | Foto: Deník/Pavel Cajthaml

Od devadesátých let v jedné dílně opravovali auta, a zároveň stavěli letadla nebo pro ně upravovali motory. S každým dalším objednaným letounem ale bylo jasné, že dělat obojí nemá smysl.

„Kolem roku 2005 se to zlomilo. Letadla definitivně vytěsnila auta,“ vzpomíná Miroslav Drahoš mladší. S otcem tak opustili práci i koníček, který je v regionu proslavil. V dílně totiž také vyráběli autokrosové buginy a o víkendech v nich dokonce závodili na republikových soutěžích.

Špičkové lezecké chyty firmy VirginGrip bodují v Evropě i ve světě:

Začínal v kůlně na dřevo. Teď jeho špičkové lezecké chyty bodují ve světě

Jenže když se zhruba před čtvrtstoletím poprvé proletěli v ultralightu, nadchli se pro jinou zábavu. Chtěli si pořídit vlastní letadlo, ale nehodlali za něj utrácet. Napadlo je, že když umí postavit buginy, zvládnou i letadla. Stačilo získat dokumenty a plány, potřebný materiál a komponenty a mohli se pustit do práce. „Naše první letadlo byl Tulák. Proletět se v něm pak by skvělý zážitek. Létal bezvadně,“ vzpomíná Miroslav Drahoš mladší.

Otec a syn Drahošové (oba Miroslavové) z Trutnova se z opravářů aut stali uznávanými výrobci ultralehkých letadel.Zdroj: Se svolením Miroslava Drahoše nejmladšího

Jakmile se o šikovnosti otce a syna z Trutnova dozvěděli ostatní nadšenci do letectví, začaly k Drahošům mířit první objednávky a přibývaly další. Oni už díky tomu vyrobili desítky ultralightů – většina jich létá po celé Evropě. „Nikdy jsme nemuseli platit za reklamu nebo shánět zákazníky. Ozvali se nám vždycky sami,“ říká Drahoš starší.

Jejich dílna se už na první pohled vymyká modernímu typu továren. V jedné části jsou připravené konstrukce, trup a křídla. Ve druhé je přichystaný podvozek a vedle něj motor, který právě upravují pro zákazníka.

Jan Motyčka z Hradce nad Moravicí vyrábí repliky historických mečů:

Meče z jeho dílny míří do celého světa. Kupují je sběratelé i filmoví nadšenci

„Někteří si od nás objednají jen motor. Potřebují ho upravit, aby ho bylo možné dobře umístit do letadla a nasadit na něj vrtuli. Jiní přivezou trup a chtějí, abychom do něj motor zabudovali. A my jim vyhovíme,“ vysvětluje Drahoš starší.

Desítky letadel typu Tulák z jejich dílny brázdí oblohu po Evropě. Mezi nejatraktivnější ale patří repliky dobových letounů. Například postavili slavné stíhačky Jakov-lev Jak-3 a Jak-11. Vyrobili i dvouplošník Bücker Jungman, legendární výcvikový a kurýrní stroj z roku 1934. „Trvalo nám to asi rok, zhruba 1500 hodin. Pak jsme udělali ještě dalších dvanáct Bückerů, je o ně zájem,“ upozorňuje Drahoš mladší.

Otec a syn Drahošové (oba Miroslavové) z Trutnova se z opravářů aut stali uznávanými výrobci ultralehkých letadel.Zdroj: Se svolením Miroslava Drahoše nejmladšího

Pět strojů prodali do Španělska, jeden vyrobili pro sebe. Létají v něm rádi, i když na rozdíl od jiných ultralightů nemá uzavřenou kabinu. „Sedíte ve stroji se sedadly umístěnými za sebou, v otevřeném kokpitu, s kuklou a brýlemi na hlavě. Je to kouzelný zážitek,“ přiznává Drahoš starší.

Přestože otec a syn staví ultralighty už 25 let, dodržují stejné výrobní postupy. „Práce je hodně, ale nejsme sériová výroba. Vyrábíme takříkajíc na koleně a za to označení se rozhodně nestydíme,“ zdůrazňuje mladší z Drahošů.

Otec a syn Drahošové (oba Miroslavové) z Trutnova se z opravářů aut stali uznávanými výrobci ultralehkých letadel.Zdroj: Deník/Pavel Cajthaml

Místní dokonce přirovnávají jejich počínání k práci průkopníka aviatiky a leteckého konstruktéra Igo Etricha. Také on žil a pracoval v Trutnově ve skromných podmínkách. A byl rovněž vždy první, kdo s novým strojem vzlétl.

„Každé letadlo z naší dílny sice otestuje zkušební pilot s razítkem, ale jako úplně první s ním většinou vzlétnu já nebo táta,“ připouští Miroslav Drahoš mladší. „Baví nás létat a stavět letadla. Spojili jsme koníčka s prací,“ dodává Drahoš starší.