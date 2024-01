Na světě jsou lidé, kteří netouží ve své profesi dobýt svět, chtějí svou práci prostě „jen“ dělat dobře a největší odměnou je pro ně spokojenost zákazníků. Taková je i Markéta Kořínková ze Sezimova Ústí na Táborsku, která si mezi lidmi udělala jméno díky svým pekařským výtvorům. Vysloužila si za to ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje.

Za svůj Míša dortík získala Markéta Kořínková ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje. | Foto: se svolením Markéty Kořínkové

S prací, kterou dnes dělá na plný úvazek, začínala v době, kdy byla doma na mateřské s druhorozenou dcerou. „Starší dcera má bezlepkovou dietu, tak jsem chtěla být doma, abych jí vařila, až přijde ze školy, a do toho jsem začala péct dorty pro děti, vánoční cukroví a zákusky,“ vzpomíná na svoje začátky.

Premiéra na trzích

V té době dělala všechno doma ve své kuchyni, až jí jednoho dne zavolali na základě podnětu od konkurence ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, že přijdou na kontrolu. Ale jak už to tak bývá, vše zlé je k něčemu dobré. „Tím to vlastně všechno začalo. Z garáže a části pergoly jsme postavili malou výrobnu, zkolaudovali a já jsem začala péct oficiálně,“ vypráví Markéta Kořínková.

Čechy učí kuchař Miloš Kopal středomořskou kuchyni, cizince zase českou klasiku:

Kuchař z Litně učí Čechy středomořskou kuchyni. Cizince zase českou klasiku

V živé paměti má i pomyslné uvedení do společnosti. Byly jím trhy v Táboře. „Nabízela jsem zákazníkům koláče, dorty, bezlepkové dorty a dorty bez cukru. Tehdy mě tam oslovila paní ze stánku s mlékem s tím, že prodává na Scuku (on-line tržiště, které nabízí produkty od lokálních zemědělců, pekařů a dalších výrobců), jestli se k nim nechci přidat, že tam zatím nic takového nemají,“ vypráví o době před pěti lety.

Prodává na scuku

A spolupráci si pochvaluje. „Scuk je skvělý internetový obchod. V ničem mě neomezují. Mohu si vymyslet, co chci. Když zadám nový sortiment, napíšu složení a je to. Do nabídky mohu přidat produkty i ubrat, mohu sledovat objednávky a také zde respektují cenu, což je fajn,“ říká maminka dvou dětí.

Pod názvem Pečení na přání od Markéty nabízí zhruba dvě stovky produktů. „Peču jak sladké, tak slané dobroty – dorty, zákusky, v bezlepkové, veganské nebo třeba dia variantě. Vlastně vše, na čem se domluvíme se zákazníkem,“ usmívá se.

Jak vzniká čokoláda v oblíbené čokoládovně Janek? Podívejte se:

Podívejte se, jak čokoládovna chrlí tisíce pralinek denně. I se slivovicí

Odměnou, že to dělá dobře, jí bylo ocenění Regionální potravina Jihočeského kraje, které vloni získala. Do soutěže se přitom v Jihočeském kraji přihlásilo třicet dva producentů s celkem osmdesáti šesti výrobky, komise jich ocenila devět. „Poslala jsem komisi pár výrobků a oni náhodou vybrali můj mini dortík Míša,“ popisuje skromně Markéta Kořínková. „Mě těší, když mým zákazníkům chutná a vracejí se ke mně. Když přijde zpráva, že byl dort výborný a děti měly radost, to je vždycky hezké,“ říká tahle dáma, u níž neplatí, že kovářova kobyla chodí bosa.

Sama si zákusek ráda dá. „Třeba laskonku, na kterou chodím do pekařství. Nechám si ji zabalit a dávám si ji doma v klidu ke kávě,“ končí povídání.