Odmala miluje čokoládu. Bez ní si nedokáže život představit a mluví o ní tak, že je jasné, že čokoláda je v jejím případě silně návyková. Michaela Dohnálková přeměnila svoji lásku k čokoládě v živobytí. Už osmým rokem vyrábí pod značkou Míšina čokoláda, nyní v pražských Lahovicích na dohled od chuchelského dostihového závodiště, právě čokolády.

Michaela Dohnálková v čokoládové manufaktuře Míšina čokoláda vyrábí čokoládu metodou bean to bar | Foto: Deník/Jiří Macek

Říká o sobě, že je čokoholička. Její čokoláda „sametová“, vymyšlená k výročí sametové revoluce, získala nejvyšší ocenění – tři hvězdy v nejprestižnější světové gastrosoutěži v Anglii. Těch ocenění jsou ale už desítky. Míšiny čokolády totiž jsou vyráběny metodou bean to bar – tedy od kakaových bobů po tabulku. Měsíčně produkuje malá manufaktura průměrně tři tisíce tabulek čokolády. To vše je práce pěti žen, včetně Míši (jinak jí nikdo neřekne), která má na starosti i administrativu a marketing.

Než se čokoládová královna dostala do této fáze, chvíli to trvalo. Za její lásku k čokoládě může patrně dědeček – cukrář. „Teplé kremrole a věnečky po ránu, tenhle pocit je k nepřekonání,“ vzpomíná.

S manželem, který se živí překládáním odborných textů z angličtiny, se znají od střední školy. Právě jazyky, stejně jako čokoláda, jsou nedílnou součástí jejího života. Vystudovala bohemistiku a anglistiku, učila, překládala a řídila překladatelské projekty. Když odcestovala s manželem za prací do Irska, ochutnala tam první čokoládu bean to bar. „Ty chutě mi otevřely oči, myšlenka, že tohle bych chtěla zkusit vyrobit, se mi usadila v hlavě.“

Zlom nastal po mateřské

Pak se narodila dvojčata – dcera a syn, posléze dcera. Zlom nastal po mateřské. Učila angličtinu a přitom doma pro známé vyráběla čokoládu. Do soutěže v Anglii poslala vzorek a vyhrála. A když jí na jarmarku starší dáma řekla: „Mám ráda hořkou čokoládu a jedla jsem všechny možné, ale nikdy tak dobrou,“ bylo rozhodnuto.

Po prázdninách roku 2017 už do školy nenastoupila. Z učitelky a překladatelky se stala podnikatelka přes sladké. Zůstala u čokolády, i když chvíli uvažovala o pralinkách.

Michaela Dohnálková v čokoládové manufaktuře Míšina čokoláda vyrábí čokoládu metodou bean to barZdroj: Deník/Jiří Macek

Stokrát Míša popisovala, jak v kuchyni drtila kakaové boby válečkem na nudle, pak si nasadila plavecké brýle a fénem na vlasy odfoukávala slupky. „Tak to vážně bylo a výsledná čokoláda nebyla vůbec špatná,“ směje se. Od té doby ušla velký kus cesty. Prodávat začínala na trzích, nyní nabízí sladké přes e-shop a přímo ve výrobně.

Jak rostl zájem, musela opustit dílnu v domě a našla si prostory v Lahovicích. Sem putují jutové pytle s kakaovými boby z Tanzanie, se kterými začínala, ale také z Madagaskaru, Bali, Peru, Ugandy, Nikaraguy a ze Šalamounových ostrovů, boby vozila i z Vietnamu. Ví, odkud boby jsou, producenty zná a ví, že se na jejich produkci nepodílejí děti.

„Kakaové boby ručně protřídíme, pražíme, drtíme, odslupkujeme. Boby meleme v mlýnu s kamenným dnem a kamennými koly tři a více dnů. Vznikne hmota s naším podpisem, tu necháme ve skladu v blocích. Ty pak rozbijeme, temperujeme a vyrábíme z toho, co chceme,“ popisuje princip bean to bar.

Nápadů má na několik životů

Do Lahovic se stěhovala ke konci roku 2020. Rozjezd ve větším byl drahý. Její sortiment je bohatý, tvrdí, že až příliš. Oblíbená je stoprocentní čokoláda, klasická mléčná Madagaskar 50% a mléčná s borůvkami.

„Láká i bílá s jahodami a pak sametová, která vznikla v roce 2019. Dobře se prodává bílá čokoláda bez příchuti, ale třeba i s příchutí kardamomu a také mléčná s kozím mlékem.“ Pohrává si s různými nápady na příchuti, ale musí to dávat smysl. Nerada vymýšlí něco, co lidé koupí jen kvůli prvotnímu šoku, a tím zájem končí. „Musí tam být pocit, že si to chtějí koupit znovu. Nápadů mám na několik životů, ale výroba je malá.“