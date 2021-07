Psal se rok 2013, když se v hlavě Adriany Bodrog zrodila myšlenka na vlastní módní značku. „Byla jsem na mateřské dovolené a hledala stylové, barevné a hlavně kvalitní a funkční oblečení pro své děti,“ vzpomínala na začátky zakladatelka společnosti.

Dnes má tato dáma po svém boku ještě dalších šest úžasných žen. Jedna pracovala ve veřejné správě, další v autobazaru, administrativě nebo bance – právě díky jejich vřelosti a nadšení se z toho, co kdysi začalo u dětských čepiček a nákrčníků, stala po osmi letech existence prosperující značka, kterou zná široké publikum nejen po celé republice. „Jsme značka plná vášně, radosti, lásky. Značka, kde tluče srdce týmového ducha,“ doplňuje Barbora Uhýrková Černá, která má ve společnosti na starost marketing a PR.

Nejpodstatnější částí Šijeme srdcem jsou však šikovné švadlenky, které jakýkoliv jejich nápad promění v realitu. Jak sama Adriana Bodrog potvrdila, někdy bývá tvůrčí proces skutečně velmi živelný.

„Hodně sledujeme módní trendy, a to jak komerční tak ty alternativnější, a vždy někdo z týmu přijde s nápadem nebo dáme hlavy dohromady. Spolupracujeme s designéry, kteří tvoří autorské potisky na naše látky. Jakmile máme představu, co by se v kolekci mohlo objevit, připravují se první vzorky, vybírají materiály, nad kterými se opět scházíme a debatujeme, upravujeme a ladíme, dokud nejsme spokojení a cinkne pověstné ‚máme to‘,“ vzala nás Adriana Bodrog pomyslně za oponu.

„Pak již přecházíme k přípravě uvedení na trh, tedy focení, přípravě textací a jakéhosi příběhu, se kterým je daný kousek představen našim zákazníkům,“ dodala.

Pohodlné i nápadité

Dnes pod značkou Šijeme srdcem koupíte produkty pro děti, ženy i muže. Veškeré oblečení přitom spojuje jedno – je pohodlné a přitom si zachovává nápaditost, eleganci a všestrannost. Vyrazit s ním tak můžete do lesa i do města a všude vám to bude slušet.

„Největší zájem je o naše softshell produkty, které jsou opravdu legendární, a většina rodin se bez nich již neobejde, ať jde o kalhoty, dětské i dámské bundy a parky. Oblíbené jsou ale i další kousky, například dámské šaty, funkční mikiny, termoprádlo, legíny. Fenoménem, podle kterého nás každý pozná je náš motiv les, jednoduchý minimalistický potisk, který si získal srdce tisíců našich zákazníků,“ uvedla Barbora Uhýrková Černá.

Na jejich tvorbu používají obrovskou škálu materiálů, jako je bavlna, biobavlna, tencel nebo bambus. „Vybíráme materiály, které jsou stoprocentně bezpečné, udržitelné a vyrobené s ohledem na životní prostředí,“ řekla Adriana Bodrog.

„Rovněž se zaměřujeme na vysokou kvalitu materiálu, aby našim zákazníkům oblečení sloužilo dlouho a dobře. Máme ověřeno, že dětské oblečení odnosí i několik generací dětí a stále vypadá skvěle. Prostě netvoříme trička, která vydrží pár vyprání, ale funkční fashion módu, která vám bude dělat radost celá léta,“ dodala Barbora Uhýrková Černá s tím, že připraveno mají na letošek několik novinek.

Nejpohodlnější prádlo

V nejbližší době se tak chystají uvést na trh spodní prádlo. „Modelky i modelové, kteří jej zatím testovali, o něm prohlásili, že je to nejpohodlnější prádlo, které kdy oblékli a opět,“ poukázala Barbora Uhýrková Černá na další věc, která ze značky Šijeme srdcem dělá něco víc, to že než uvedou nějaký produkt na trh, testují jej.

Může mít úspěšná společnost ještě nějaký cíl? „Zajisté. Chceme stále šít srdcem, s radostí a vášní,“ řekly rozhodně obě dámy z Šijeme srdcem. „I když rosteme, tak si chceme zachovat své hodnoty a kvality. Neustále pracujeme na zdokonalení výrobních procesů a prodejních kanálů, aby naši zákazníci mohli objednávat co nejpohodlněji a měli u sebe své radosti co nejdříve. Rádi bychom také ukázali Šijeme srdcem i více v zahraničí, ale to je spíše dlouhodobější plán. A určitě se stále chceme soustředit na kvalitu a udržitelnost, abychom co nejvíce pracovali v souladu s přírodou, ke které cítíme velkou pokoru a vděk,“ dodaly na závěr.