Jak to vlastně začalo? Tu otázku prý slýchává moderátor Ladislav Feierfeil z Domažlicka poměrně často. Charismatický muž se smyslem pro humor a příjemným hlasem prostě dokáže na každé akci, kterou moderuje, její návštěvníky zaujmout. S mikrofonem už projel celou republiku a zkušeností tak má na rozdávání. „Jen na Strahově jsem byl nejprve trochu vyklepaný, ale pak jsem to rozjel po svém,“ říká s úsměvem.

Moderátor Ladislav Feierfeil. | Foto: se svolením Ladislava Feierfeila

„Už jako malý žáček základní školy jsem chodil i jezdil na různé soutěže recitace a uměleckého přednesu a docela mně to šlo. Paní učitelka češtiny mě předpovídala, že skončím někde 'na prknech, co znamenají svět'. Hodně jsem také četl, a proto jsem asi získával dobrou zásobu slov, spojení vět mi naskakuje samo a tak, prostě improvizace,“ začíná své vyprávění Ladislav Feierfeil, toho času moderátor na plný úvazek.

Nakonec prý život nastavil všechno úplně jinak. Povolání, školu, rodinu a tak vůbec.

Pro dobrý fór jsem ochoten udělat cokoliv, říká moderátor, který doprovází Šípa

Jeho moderátorská kariéra se začala nenápadně psát už v roce 1986. „Trénoval jsem tehdy děti v Domažlicích, konkrétně v disciplínách jako běh či triatlon. No a napadlo mě udělat v areálu lesoparku Škarman přespolní běh. V minulosti se tam jezdil český pohár v cyklokrosu, tak proč ne, řekl jsem si tehdy. Všechno vymyšleno, připraveno, ale kdo bude závod moderovat? Samozřejmě, vymyslel sis to, tak si to také odmoderuj,“ vzpomíná s úsměvem Ladislav Feierfeil.

Nabídky byly, ale do Prahy neodešel

Nervozita prý pochopitelně byla, ale výsledek asi nebyl špatný, podle toho, co následovalo. „Prakticky ihned jsem byl osloven na další akce sportovního charakteru a prostě vlak se rozjel. Moderoval jsem v rámci České republiky, a to Český pohár v triatlonu, mistrovství republiky, světové poháry v triatlonu v Praze na Staroměstském náměstí. Jezdil jsem všude od Karlových Varů po Nové město na Moravě. V podstatě s mikrofonem jsem poznal celou republiku,“ vysvětluje Ladislav.

Moderátor Ladislav Feierfeil.Zdroj: se svolením Ladislava Feierfeila

Pochopitelně nezůstalo jen u moderace triatlonu. Přibývaly další akce, a to společenského charakteru, ať už to byly dětské dny, Mezinárodní den dětí, nebo akce v Karlových Varech při pořádání filmového festivalu.

„Dokonce mě tam kontaktovaly rádio a televize Prima, kdo jsem a tak dále. Nakonec z toho nic nebylo. Tehdy jsem měl malé děti, a abych odešel do Prahy či jinam, tak to ne. Prostě jsem zůstal v Domažlicích a v regionu jsem dál moderoval. Opět se spektrum moderování rozšířilo o maturitní plesy, vyhlášení sportovce a různá výročí. V posledních letech také moderuji dračí lodě a opět po celé republice a sám tyto závody spolupořádám,“ pokračuje moderátor s tím, že jej velmi naplňuje právě moderace sportovních akcí, kde jsou děti.

V roce 2022 chystal a pak i moderoval první akce Dračí lodě na přírodním koupališti Babylon pro děti i druhý den pro dospělé. Pro děti základních škol akce Babylonský dráček a pro dospělé akce Draci mezi městy. Obě akce se ujaly, což je podle jeho slov velký závazek do dalších let.

Bezva parta umí bavit lidi. Pořádá festivaly i tábory pro babičky s vnoučaty

„Vrátil bych se na samotný začátek, a to do roku 1986, což byl ten I. ročník Běhu Škarmanem – dnes Memoriál Marka Kubalíka. Je to moje srdeční záležitost, kde prostě musím být a moderovat. Mohu říci, že tato práce a zároveň koníček mě nesmírně baví a pokud budu zdráv, tak se jí budu věnovat,“ přeje si pan Ladislav.

S mikrofonem nejen procestoval celou naši vlast, ale seznámil se také se zajímavými osobnostmi. „Namátkou třeba profesor Pafko. Spolumoderoval jsem s Vaškem Žmolíkem, Standou Bartůškem, Petrem Vichnarem a s panem Malinou. To je výborný sporťák. Vzpomínám, co bylo na Strahově, než jsme šli spolu prvně moderovat. Pan Malina mi říká: Vezmi mikrofon a předveď se! Trochu vyklepaný jsem to rozjel po svém a za chvilku říká: Jseš dobrej, jdu do toho s tebou,“ uzavírá muž, který měl to štěstí, že je mu jeho práce koníčkem. Největší odměnou mu prý je rozhodně rozesmáté a nadšené publikum.