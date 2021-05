V Mladé Boleslavi pořádá rozmanité kurzy šití, o které bývá velký zájem, nebo módní přehlídky, šije také modely na zakázku. Omezení v době krize ale na dlouhou dobu všechno zmrazila.

„Kvůli kurzům čekám na rozvolnění, které má přijít v příštím týdnu, kdy by měli povolit setkávání osob ve vnitřních prostorech,“ říká Pavla Sýkorová Michalíková, která zatím může alespoň šít. „Smí přijít jeden klient s negativním testem. Stačí mi k tomu test ze zaměstnání. Také já se samozřejmě každý týden testuji,“ dodává.

U kurzů zatím počítá jen s dokončením přerušeného kurzu pro začátečníky, kde už chybí jen několik lekcí. U dalších ještě váhá, ve hře je červen, kdy by měl proběhnout pokračovací kurz. „Kolegyně bude nabízet háčkování, to by teoreticky mohlo být také v červnu,“ přemítá Pavla Sýkorová Michalíková.

Módní přehlídky jsou zatím úplně pasé. Jedna z nich se měla odehrát koncem příštího měsíce, zřejmě ji ale přeloží raději až na září. „Podzim je stejně více ve znamení módy. Navíc teď budou všichni zřejmě dohánět nákupy,“ vysvětluje módní návrhářka, která svou značku provozuje už deset let.