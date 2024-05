Několik let nosila v hlavě sen, že až se bude vdávat, ušije si na svůj velký den svatební šaty. Při plnění svého snu zjistila, že šití šatů pro nevěsty je něco, co ji baví. Dnes má Monika Srovnalová z Tovéře na Olomoucku svatební a módní ateliér a sen o svatebních šatech už splnila desítkám nevěst.

Monika Srovnalová vlastní svatební a módní ateliér a obléká nevěsty u nás i v zahraničí. | Foto: se svolením Moniky Srovnalové a nevěst

Jako malá dostala svůj první šicí stroj, který byl na baterky a na kterém se snažila ušít oblečení pro panenky. V průběhu let toužila šít na opravdovém stroji a při rozhodování, kam po základní škole, byla její volba jasná. Vyučila se dámskou krejčovou a poté si udělala maturitu z oboru podnikání. Touha po šití ji stále neopouštěla, a tak začala pracovat jako švadlena.

Vše se ale změnilo v den její svatby, na kterou si ušila sama šaty. „Byl to můj sen několik let. Po devíti letech se mi vyplnil a já jsem začala tři měsíce před svatbou pracovat na svých šatech. Bohužel ta doba velmi rychle utekla a já jsem si uvědomila, jak moc mě to bavilo,“ vzpomíná Monika Srovnalová.

Svatba jí změnila život hned dvakrát

V den její svatby jí zároveň končila smlouva v dosavadní práci, a tak si pohrávala s myšlenkou, že bude šít svatební šaty na míru a plnit sny jiným nevěstám. „I když jsem vyučená dámská krejčová, nikdy jsem svatební šaty na míru nešila. Zkusila jsem si to až sama na sobě, a to bylo rovnou to nejtěžší. Přišpendlit si například šaty sama na sobě je pěkným oříškem,“ vysvětluje majitelka svatebního a módního ateliéru.

Dotkla se štětcem hedvábí a měla jasno. Podnikatelka vyrábí originální oblečení

Ze začátku měla z podnikání obavy, ale díky manželovi, který ji podporoval, se rozhodla to zkusit. Vytvořila si stránku se svatebními šaty na Facebooku a s napětím čekala, jestli se někdo ozve. A to nakonec netrvalo dlouho. „Neměla jsem žádné portfolio a za to, že se na mě ženy obracely jen s důvěrou, jsem jim dodnes vděčná,“ usmívá se Monika Srovnalová.

Nevěsta v šatech od Moniky SrovnalovéZdroj: se svolením Moniky Srovnalové a nevěst

Podnikání se věnuje více než sedm let. První dva roky šila i vycházkové oděvy, dělala opravy a úpravy oděvů, šila doplňky. Dnes kromě svatebních šatů šije i šaty pro družičky a maminky na svatbu, mimo svatební sezonu se věnuje společenským šatům. „To je pro mě vždy odreagování od ‚bílých‘ šatů,“ říká majitelka ateliéru.

Šila po nocích a ve chvílích volna

Po třech letech podnikání se jí narodil syn a Moniku čekala výzva, jak skloubit práci s rodinou. „Šila jsem do poslední chvíle. Ve středu jsem šla do ateliéru a ve čtvrtek jsem rodila. Během šestinedělí, když syn spal, jsem došívala šaty na jeden projekt pro neziskovou organizaci. Byl to oříšek vše skloubit, ale naštěstí jsem stihla všechny šaty na focení došít,“ popisuje návrhářka a švadlena v jednom.

Nevěřili jí, tak zabrala víc. A úspěšně propojila své vášně pro šití a květiny

Největší radost má z toho, když si zákaznice odnáší šaty, ze kterých jsou nadšené. „Nezapomenu na nevěstu, která si přišla vyzvednout šaty se svým tatínkem a ten, když ji v nich viděl, tak se rozplakal,“ vzpomíná podnikatelka z Tovéře, která má na svém kontě více než sto ušitých svatebních šatů na míru a za svou práci dostala ocenění Podnikavá žena roku.

Práce je pro ni koníčkem a bez šicího stroje nedokáže žít. „Když mám čas sama pro sebe, sbírám inspiraci a vymýšlím, co bych ušila. Mým největším snem je, aby se jednou mé šaty objevily na obálce časopisu,“ uzavírá Monika Srovnalová.