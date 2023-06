Vitaminátor… Jednoduchý název, který každého zaujme a snadno si ho zapamatuje. Má v sobě vtip, znalci zdravé výživy vědí, co si pod ním mají představit. Stejnojmenná firma ze Sosnové na Opavsku dodává své pasterizované ovocné šťávy a pyré do většiny nemocnic u nás.

Odpad z lisovaného ovoce zužitkují žížaly. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Šestatřicetiletý David Soška by s nikým neměnil. Pochvaluje si, že může pokračovat v rodinné tradici. S pěstováním ovoce a zemědělstvím začínal v obci Sosnová na Opavsku už jeho praděda ve dvacátých letech minulého století.

Pak rodina o majetek přišla. Zpět ho dostala v restitucích – statek, desítky hektarů sadů a polí se vrátily do rukou původních majitelů a děda na nich začal po revoluci opět podnikat. Tam nyní hospodaří firma Vitaminátor, v jejímž čele stojí od smrti svého otce před pěti lety právě David Soška.

Začátek se šesti lidmi

„Když už děda dosáhl věku, že na to sám nestačil, můj otec mu začal pomáhat. Chytlo ho nadšení do zemědělství a začal se tomu věnovat naplno. Já jsem tady byl tady u všeho od roku 2006, hned po studiu na vysoké škole. Samotná firma Vitaminátor vznikla v roce 2009, kdy začínala s šesti lidmi,“ popisuje počátky existence firmy David Soška.

Kavárnu si otevřeli těsně před covidem. Přežili a teď chystají další pobočky

Původně rodinná firma Vitaminátor provozovala pojízdnou moštárnu. Rodina vlastnila sady a chtěla své produkty zpracovávat tak, aby z ovoce získala přidanou hodnotu a zároveň mohla poskytnout své služby i ostatním pěstitelům.

„Postavila se tehdy pojízdná moštárna, která jezdila od jednoho sadaře ke druhému. Sadaři dodávali svoje ovoce a na konci vypadávaly krabice s moštem. Pojízdnou moštárnu jsme tehdy ukončili, protože stěžejní stroj trpěl tím, že neustále popojížděl po sadech. Hrozilo, že najednou může vypovědět službu. Každá jízda byla problém, proto jsme z toho udělali stacionární moštárnu,“ vzpomíná hlavní manažerka Vitaminátora Libuše Citronová.

Lisovna ovocných šťáv firmy Vitaminátor.Zdroj: Deník/Radim Šlezingr

Firma má v současné době 22 zaměstnanců. Část z nich se věnuje výrobě produktů z lisovaného ovoce, sklizni a ošetřuje sady. Další pak mají na starost obchod, dopravu a další činnosti. Výrobky Vitaminátoru si díky nim mohou zákazníci koupit také ve dvou podnikových prodejnách v Sosnové a v Opavě, v některých obchodních řetězcích a na e-shopu.

Název inspirovaný Naganem

V začátcích Vitaminátor dodával své produkty do škol, s příchodem covidu se to však změnilo. Pandemie firmě svým způsobem pomohla – v roce 2020 přepracovala svou obchodní strategii a zaměřila se hlavně na nemocnice. Tím, že měla dobré recenze, se trh otevřel.

K zemědělské činnosti a zpracování ovoce přibyla před pěti lety také agroturistika. Vitaminátor ve svých sadech provozuje naučnou Sadařovu stezku s lanovým centrem a edukačním programem. Denně ji navštíví dva autobusy školáků. O prázdninách si mohou Sadařovu stezku projít také rodiny. Pokud je úroda, mají lidé v sadech možnost samosběru ovoce.

Bylinky z Vlachovic slaví úspěch. Rodinná farma Květomluva je ekofarmou roku

David Soška o své práci hovoří s nadšením, blízký vztah k přírodě v Sosnové mu vyhovuje. „Mně se tady moc líbí. O víkendu můžu sednout v pět hodin ráno do traktoru a jet sekat trávu,“ směje se.

Jak přiznává, mošt pije rád, převážně jeden dva druhy. Oblíbený má v létě mošt z jablek a červeného rybízu pro jeho osvěžující chuť. A také prozrazuje, jak vznikl název firmy Vitaminátor.

Ve firmě Vitaminátor vládne rodinná atmosféry.Zdroj: Deník/Radim Šlezingr

„Mělo to souvislost s tlakem, že lisujeme ovoce – vitamíny, příroda a síla toho lisu. To byly tři indicie, které jsme chtěli dostat do povědomí.“ Připouští, že inspirací pro vznik názvu firmy byly také olympijské hry v Naganu v roce 1998 a Dominik „Dominátor“ Hašek.