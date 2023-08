Jméno opavské firmy MotoScoot je v českém motoristickém světě známé. Její šestapadesátiletý majitel a opavský patriot Pavel Brída stojí za takovými projekty, jako je uvedení nových malých motocyklů Betka a Pionýr na český trh či znovuoživení moderní trojkolky Velorex s názvem Velor-X-trike.

Pavel Brída je majitelem firmy Motoscoot | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Pavel Brída už od dětství tíhl k motorkám, staly se tak jeho životní vášní i náplní. Záběr jeho podnikatelských aktivit je široký, většina se ale točí kolem motocyklů. Jeho firma MotoScoot se věnuje dovozu motocyklů z Japonska, zakázkovým repasům českých motorek, speciálním úpravám těchto strojů, ale také dalším motoristickým projektům.

Bez něj by nevznikla nová moderní verze trojkolky Velorex s označením Velor-X-trike nebo moped Betka – originální nástupce dříve populární Babety, kterého se u nás prodaly v novém provedení desetitisíce kusů. Mimo to se může Pavel Brída pochlubit vítězstvím na mistrovství světa stavitelů motorek v USA s upraveným motocyklem Event Horizon. Dosáhl tím pomyslného Mount Everestu, kam až mohou stavitelé motorek z celého světa dojít.

„Můj otec mě od dětství vedl k motorkám, on sám jezdil závody motokár. Vůni benzínu jsem pocítil od svých pěti šesti let, kdy mi postavil k Vánocům mini motorku. Moje první motoristické krůčky byly právě na ní. Později jsem měl třeba Jawu Pionýr a větší motorky,“ vzpomíná Pavel Brída.

Firmu založil v roce 1991

Když dokončil studia na ekonomické fakultě, začal s otcem podnikat v autoškole v Krnově a později se osamostatnil. Svou firmu MotoScoot založil v roce 1991. Začínal v garáži v Krnově, pak firmu přemístil do Opavy. Začátkem devadesátých let si řekl, že chce vyrazit do světa, proto jeho první cesta vedla do Japonska – Mekky motorek, které celý život miluje.

„V roce 1992 ještě neexistovaly mobilní telefony ani internet. Takže jsem si našel ve Zlatých stránkách adresu japonské ambasády a jel vlakem do Prahy. Přijel jsem tam, řekl jsem jim, že jsem kluk z Opavy a mám rád motorky. A také že mám nějaké první vydělané peníze z autoškoly, které bych chtěl investovat do prvního malého kontejneru z Japonska,“ popisuje počátky podnikání.

Ambasádu tehdy požádal, aby mu opatřila kontakty na firmy v Japonsku, které se zabývají second handem s motocykly. O několik dnů později mu přišlo faxem osm adres. Do Japonska poslal v angličtině napsané zdvořilostní dopisy a čekal. Tři firmy mu odpověděly, aby se přiletěl do Japonska osobně domluvit na další spolupráci.

„Na první malý kontejner jsem měl peníze, ale nejdražší byla letenka a pobyt v Tokiu. Ukázalo se, že to bude stát nějakých 180 tisíc korun. Tak jsem prodal svou lásku, první japonskou motorku Suzuki, na kterou jsem si vydělával všude možně na brigádách. Výsledek je po třiceti letech podnikání v oboru takový, jaký dnes vidíme,“ říká Brída.

Prototyp motocyklu MotoScoot 125 Cafe RacerZdroj: Deník/Radim Šlezingr

Při jedné ze svých zahraničních cest v roce 1997 odletěl z Japonska také do Číny. I v této zemi má své obchodní aktivity, jako je lanové centrum nebo zábavní park. Dokonce tam postavil se svou firmou vlastní pivovar.

Firma MotoScoot se za dobu své existence rozrostla do několika divizí. Věnuje se mimo jiné elektromobilitě nebo prodeji a úpravám investičních motocyklů, což jsou youngtimery a veterány – tedy více než třicetileté a starší motorky, které mají potenciál investičního růstu.

Nový motosalon poslouží jako muzeum

Nyní po 32 letech od založení MotoScoot staví Pavel Brída v Opavě nový motosalon, který bude sloužit zároveň jako muzeum. On sám je totiž také sběratel starých motocyklů. Jeho soukromá sbírka motorek čítá kolem 180 kusů, mezi nimi jsou světové unikáty.

Zájemci si mohou přijít zdarma prohlédnout stovku z nich na jedinečnou výstavu, která se koná do letošního podzimu v obchodním centru Breda v Opavě a mapuje stoletou historii motocyklů. Veřejnost může vidět například Betku, sbírku všech modelů Babet a Pionyrů včetně prototypu elektrického nebo projekt pro mladé Jawa Duck 125 a prototyp Jawa 500 Cafe Racer.

„Snažím se probudit v mladých motorkářích lásku k motorkám tak, jako ji ve mně probudil můj otec. Veškeré náklady beru na sebe, výstava je zdarma. Máme na ní rarity, unikáty, zajímavosti a prototypy,“ uzavírá.