Společnost, kterou založili v lednu 2021, sídlí sice v Brně, ale provozovnu má v Kyjově. Jmenuje se Myco, takže už z toho lze odvodit vztah k houbám, čili k mykologii. Ale také ke zdravému životnímu prostředí. Firma se specializuje na výrobu ekologických obalů, které dokáží nahradit třeba ty plastové.

Muž vyrábí kytary pro začátečníky i profíky. Dřevo shání po celém světě

„Nejprve se zpracovává a sterilizuje substrát, což jsou piliny, sláma, papír, textil a jiné odpadní materiály, do kterého se pak naočkuje houba. Ta do měsíce substrátem proroste, přičemž vytvoří kompaktní a zároveň tvarovatelný materiál, jenž má podobné vlastnosti jako pěnový polystyren,“ popisuje originální metodu Jan Ostrezi, který má ve společnosti na starosti výrobu. Ve druhé fázi se narostlé mycelium rozdrtí, zformuje a nechá „dozrát“.

Ne že by už všechny výrobní, technické, ekonomické a patentové otázky byly jasné, ale jisté je, že první nelehkou fázi podnikání už čtveřice zvládla.

Bujónka od tří sester je na trhu už šest let. Vaří s ní i finalisté MasterChefa

„Máme platící zákazníky a rozvíjíme automatizaci výrobních postupů. Naše výrobky konkurují na obalovém trhu produktům, jejichž výrobní procesy prošly desetiletími vývoje. My jsme nováčci. I tak se nám už u některých obalů podařilo dostat pod cenovou úroveň obvyklých – tedy neekologických – materiálů, nicméně prozatím to není pravidlem. Předpokládáme však, že po zavedení automatizace výroby budeme levnější než většina jiných materiálů,“ uvádí David Minařík.

Ve světě konkurence existuje, zejména v USA, ale v ČR se jedná o úplnou novinku. Jako další perspektivní oblast využití se pak jeví izolační materiály.

Úklid zařídí příroda

Výhodou produktů společnosti Myco je i nepotřebnost zpětné přepravy, ba není nutná ani recyklace. Pokud jimi někdo pohnojí zahradu nebo materiál vhodí do kompostu, vše je v pořádku. Jestli materiál skončí v komunálním odpadu, tedy ve spalovně nebo na skládce, je to podle čtveřice vynálezců také v pořádku. Vždyť ve spalovně je to čistá biomasa, která shoří bez toxických látek. Na skládce zase stejná biomasa živí organizmy, které pomáhají biologickému rozkladu odpadu.

Není divu, že společnost počítá s růstem a záhy míní expandovat i do zahraničí. Poptávka po ekologickém řešení existuje přece všude.

Přišli na to, jak vytisknout hudební nástroj. Firma slaví úspěch doma i v cizině

A co David Minařík vzkazuje lidem, kteří by také chtěli podnikat? Tohle: „Ať se připraví na velké dobrodružství, ale ať se nejdříve zeptají přátel i rodiny, jestli s tím souhlasí. Měli by si dobře ujasnit, proč chtějí podnikat a zda jsou připraveni obětovat nynější pohodlí. Je-li odpověď kladná, pak do toho!“

A k samotnému nápadu přidává malý filosofický exkurz. Houby jsou zde podle něho miliony let proto, aby uklízeli přírodu a vše co produkuje: „Uklidí jednou i po nás. My využíváme přirozených přírodních procesů, abychom z nich udělali průmyslové. Říše hub je pro biotechnologii velice důležitá a nejspíš by se lidé divili, za co všechno vděčíme houbám i v průmyslu.“