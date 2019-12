Na jeho ohýbaných židlích z firmy plné důchodců sedí Australané u svých drinků

Osobnost zakladatele ho okouzlila. Připomíná i to, jak se vypořádal s tím, že mu stát v roce 1948 podnik znárodnil. Přesto Sádlík ve dřevozpracujícím závodu nejen zůstal, ale dokonce vymýšlel a patentoval strojní ohýbačky. Ty se v českých zemích používají už více než šedesát let. „Víš, Zdeňo, bylo to všechno hrozné, ale radost z dobře vykonané práce mně vzít nikdy nemohli,“ připomíná Sádlíkovu reakci na zabraní podniku Bednařík.