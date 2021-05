Majitel restaurace Viktor Hořínek.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová„V době lockdownu je to samozřejmě horší, než když podnikám normálně. Co se finanční stránky týká, jsem asi na padesáti procentech oproti standardu. Od Vánoc, kdy jsou od státu dotace trochu vyšší, je to lepší. Ale na začátku, tam jsme se vyčerpali. Já jsem dokonce musel prodat i auto, abych to zvládal. Vláda si totiž neuvědomuje, že každý provoz funguje jinak. Kdo má malinkou hospůdku ve svém vlastním baráčku někde na vesnici, je na tom myslím lépe. Já mám takový ten střední provoz. I to, co mi vláda dává teď, ale není pořád adekvátní ke spotřebě. Těžko se dá něco vypínat z elektřiny. Člověk neví, zda má zrušit zálohy, odvoz odpadu, televizi. Vše na sebe navazuje,“ říká Viktor Hořínek, který má svou restauraci již dvacet let.

Chybí mi obsluhování hostů

On sám se nyní ujal role kuchaře a sám si tak vaří. Ve všedních dnech se zde připravují obědová menu. V restauraci funguje výdejní okénko a jídla vám také přivezou. O to se také stará Viktor Hořínek. „Ať to pokryje alespoň trochu nákladů. Zálohy se platit musí. Ale kdyby to tak mělo být pořád, tak to nemá smysl a je to na zavření. Chybí mi zákazníci, kontakt, čepování piva, kvůli toho to dělám. Teď je to smutné, když tu máme prázdno. Je to úplně jiný styl podnikání. My jsme například nikdy nechtěli jídla rozvážet. Baví mě, že host sem přijde, pobaví se, dá si pivečko, večeři, a ne jim jídlo vozit v krabičkách autem, na to jsou jiné firmy. Do toho jsme nešli, já chci obsluhovat lidi. Ale bohužel teď to dělat člověk musí, protože mu nic jiného nezbude,“ konstatuje.

Některé hospody pravděpodobně lockdown nepřežijí. To by ale neměl být osud restaurace U Hořínků. „Myslím, že to zvládnu. Měl jsem nějakou menší finanční zásobu, ještě jsem prodal to zmíněné auto. Takže každý měsíc si z toho něco vezmu. Ale všechno už trvá moc dlouho. Jsme už takoví apatičtí, otrávení,“ míní.

Alespoň týden na přípravy

Na přípravy na znovuotevření by potřeboval ideálně minimálně týden. „Nemáme navezené pivo, zásoby, musí se provést generální úklid, to zabere dva, tři dny s celým týmem určitě. Není to jednoduché udělat to rychle. Za týden teoreticky ano. Ale na jídelníčku třeba nebude takový výběr, Některá masa musí být dopředu naložená, vyrábíme domácí paštiky či utopence, tam je také potřeba dát tomu čas. Takže například čtrnáct dní některé položky nabízet nebudeme, nebude to úplné. Ale i když vláda oznámí otevření na poslední chvíli, uděláme vše pro to, aby byl zákazník spokojený,“ dodává závěrem.