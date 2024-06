Letos tomu bude deset let, kdy začal Martin Polák přemýšlet, jak zužitkovat nadúrodu z jablečných sadů jeho rodiny v malé vsi Kaly na jihu Moravy. Dary přírody a také úcta k dědictví předešlých generací byly hlavními důvody, proč se spolu s kamarádem Drahošem Šikolou rozhodli vyrábět cider.

Zakladatelé firmy ve svých sadech | Foto: se svolením Martina Poláka

Sady koupil praděda Martina Poláka, jeho otec se pak zasadil o jejich navrácení rodině po roce 1989. „A my se teď snažíme v tomto odkazu pokračovat po našem,“ říká spolumajitel ciderové firmy.

První litry jablečného nápoje vznikly na rodinném statku Polákových metodou pokus-omyl. Později se díky nabytým informacím od přátel z vinařských a pivovarnických cechů stal jejich cider chuťově přístupným, a tak se oba aktéři rozhodli v roce 2018 jít „s kůží na trh“ a založili firmu Náčelník Cider.

„Název jsme s Drahošem ladili poměrně dlouho. Byla to jedna z mála věcí, na které jsme se nedokázali tak úplně shodnout. Náčelník je přezdívka mého taťky. Sady jsou poděděné, současným majitelem je můj otec, my je máme v pachtu, přišlo nám to jako dobré propojení,“ vysvětluje Martin Polák.

Základnu si nová ciderka vybudovala v původních chlévech statku. Po jejich renovaci byly prostory rozděleny na tři sekce – kvasnou místnost s 10 nerezovými nádržemi o objemu 1300 litrů, technickou místnost s chladicím boxem a na moštárnu, kde také cider lahvují.

„Výroba našeho cideru je během na dlouho trať, vyžaduje hodně času a péče,“ popisuje Drahoš Šikola postup. „Začínáme na jaře, kdy v sadech všechno kvete, a v tomto období už i vidíme, jaká by mohla být úroda. V létě jablka narůstají a dozrávají a na podzim probíhá sklizeň,“ doplňuje.

Jen samo česání jablek ze stromů na dvou hektarech pozemku je práce časově dost náročná. Trvá několik týdnů a podílí se na ní celá rodina, známí i kamarádi. „Ve chvíli, kdy máme sklizeno, nastupuje asi ta úplně fyzicky nejtěžší část práce, kdy se musí všechna jablka vylisovat a vyrobit z nich mošt,“ vysvětluje Šikola.

Po vymoštování přijde na řadu zakvašení, přičemž bouřlivé kvašení trvá zhruba měsíc. V nádržích, v temnu a chladu následně cider odpočívá a zraje vždy minimálně rok. Celý proces výroby tedy trvá dost dlouho, proto je vše, od sklizně až po samotný odbyt, nutné dlouho dopředu plánovat.

Kromě polosuchého řemeslného cideru z kalské produkce získal ocenění i cider chmelený. Firma produkuje i cider dubený nebo pepřený, který podle Drahoše Šikoly nedělá nikdo jiný. Všechny jejich cidery mají 5,8 procenta alkoholu. Kromě ciderů nyní vyrábějí už i limonády na bázi moštu bez přidaného cukru.

Výrobou ciderů se Martin Polák a Drahoš Šikola zabývají až po návratu ze svých hlavních zaměstnání – většinou je to jejich noční aktivita. „Já jsem vystudoval ekonomickou fakultu, Martin molekulární biologii, a tím se vlastně i určuje, co kdo v naší firmě dělá. Já se věnuju hlavně financím, obchodu, evidenci a podobným věcem. Martin se zase baví spíše technickými a výrobními činnostmi,“ vysvětluje ještě Drahoš Šikola.

V letošním roce firma počítá s vybudování nové moštárny a kvasné místnosti, aby šlo lépe zpracovat objem jablek, ale zároveň i uspokojovat rostoucí poptávku. Zákazníci by se tak mohli dočkat v brzké době ciderů s dalšími příchutěmi.