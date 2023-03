„Baví mě práce s lidmi. Denně jsem v kontaktu se zákazníky, zaměstnanci i dodavateli. Vše si od A do Z organizuji sama a dělám maximum pro to, aby to fungovalo. A můžu říci, že mě tato práce naplňuje,“ tvrdí přesvědčivě Ivana Dvořáčková.

Specialitou firmy NANO úklidy je využívání čisticích prostředků na bázi nano technologie při úklidech, které firma u svých zákazníků provádí. „Námi využívané nano prostředky mají nesrovnatelně větší účinnost než běžné čisticí prostředky. Navíc jsou všechny ekologické a lze je používat i tam, kde mají alergiky nebo malé děti,“ vysvětluje Dvořáčková s tím, že tyto přípravky používá i ve své domácnosti. „Například okna vyčištěná nano přípravkem, jenž používáme, se nezamlžují, nezůstávají na nich zaschlé kapky, povrch se opravdu leskne,“ zdůrazňuje. Poukazuje přitom na to, že na každý druh povrchu používají jiný speciální nano přípravek.

Přibývá úklidů v domácnostech seniorů

Zákazníky hodonínské a břeclavské pobočky firmy NANO úklidy jsou jak domácnosti v domech a bytech, tak i například mateřské školy a různé firmy. „Počty našich zákazníků začínají pokaždé narůstat s příchodem jara. Od jara až do Vánoc se takřka nezastavíme,“ popisuje podnikatelka. Větší část její klientely tvoří domácnosti. „Řada našich zákazníků je středního věku. Ale přibývá nám také úklidů v domácnostech seniorů. Často volají jejich děti, které pro své rodiče chtějí zajistit úklid od naší firmy,“ zmiňuje Dvořáčková.

Podle ní se ještě před pár lety starší lidé zdráhali pozvat si domů úklidovou firmu. „Dnes už je mnohem běžnější, že se nám ozvou sami senioři. Chtějí, abychom jim například umyli okna, pověsili záclony či vytřeli prach tam, kde na něj nedosáhnou. A zájem bývá i o pravidelný úklid kuchyně a koupelny s wc,“ vyjmenovává Dvořáčková.

Její pobočka kromě pravidelných či generálních úklidů zajišťuje i například čištění čalounění, matrací a tepování koberců. Vypočítat cenu za úklid bez toho, aniž by prostor předem viděla, lze prý jen těžko. „Třeba úklid zanedbané kuchyně si může vyžádat o mnoho víc času, obzvlášť pokud musíte odmastit připáleniny v pečicí troubě a odmastit další povrchy,“ přemítá podnikatelka.

Pro svůj tým si zaměstnance pečlivě vybírá. „Pokud k nám nastoupí někdo nový, pokaždé jej zaučuje zkušenější kolega. Mám dobrý tým, který poskytuje velmi dobrý servis. Záleží nám na tom, aby byl úklid vždy podle představ klienta,“ uzavírá Dvořáčková.