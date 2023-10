Jít vstříc svému snu. K tomu se před několika lety odhodlal Václav Bubla spolu se svým kamarádem a dnes již společníkem Tomášem Michkem z Karlových Varů. Oba tehdy sportovali, chodili do fitka. Jenže zjistili, že na trhu není žádný adekvátní doplněk stravy. A tak to začalo. Dnes se mohou chlubit jedinečnými produkty značky Natural Protein.

Majitelé Natural Protein Tomáš Michek (vlevo) a Václav Bubla (vpravo) | Foto: se svolením majitelů Natural Protein

Prastaré přísloví „Co si neuděláš sám, to nemáš“ platí i v případě Václava a Tomáše. Jako mladí postrádali doplněk stravy s přírodním složením. To, co se tehdy prodávalo, bylo jen plné chemikálií. A tak se do toho vrhli. Proteinům rozuměli, podnikání taky, a tomuto nedostatku na trhu učinili přítrž.

Na své podnikatelské začátky vzpomínají s humorem. Proteinové výrobky míchali v obýváku. Chtěli ale ušetřit, a tak si míchačku na proteiny vyrobili sami. Pochopili, že ne vždy se vyplatí šetřit na nesprávném místě.

„Dali jsme do ní tehdy první protein a najednou koukáme, protein lítal doslova všude. Byl na stropě, na zdech,“ směje se Václav při vzpomínce. Bojovali také třeba s balením a trvanlivostí. Stejně jako další problémy brali nedostatky a potíže jako výzvu a vše brzy vyřešili a zjistili původ problému.

Dnes se pyšní unikátní značkou a jejich výrobky, co se složení týká, nemají konkurenci. Výrobky Natural Protein Karlovy Vary nejsou určeny jen pro sportovce, ale pro každého, kdo chce podpořit své tělo nejlepším způsobem.

Pytlíkování proteinůZdroj: Deník/Lucie Bukovjanová

Může to být maminka, která chce zvládnout náročný den se svými dětmi. Může to být důchodce, který chce udržet své kosti a svaly silné. Může to být student, který potřebuje více energie pro studium. Václav a Tomáš ale upozorňují, že se k doplňkům musí dodat i to „B“.

„Výrobky jsou podpůrný prostředek k něčemu,“ vysvětlují. Pro své zákazníky nově připravují i program s výživovým poradcem.

Tyto přírodní proteiny jsou vyrobeny z kvalitních surovin. Jedná se o kombinaci organických rostlinných proteinů, které jsou tělu snadno stravitelné a poskytují všechny esenciální aminokyseliny potřebné pro podporu zdraví a vitality.

Vymysleli i speciální zmrzlinu

„Když není čas na nic, tak nemáte nic,“ shodují se oba společníci. Na úkor podnikání obětovali vše. Rozpadly se jim vztahy, vzalo jim to vše. „My jsme si zkrátka zbyli,“ zmiňují se smíchem.

Přes léto lidé mohou nově ochutnat i proteinové zmrzliny. Stánek mají pánové umístěný na náplavce v Karlových Varech. Zmrzliny nejsou tak obvyklé, a hlavně tento produkt není v zemi tak zastoupen. V nabídce jsou jahodové, ale třeba i makové.

A oba myslí na expanzi. „Příští rok bychom rádi otevřeli více takových stánků po městě,“ dodávají.