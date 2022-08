Nikdy mě nenapadlo, že ochutnám zmrzlinu z aloe, říká majitelka stánku

Nápad prodávat zmrzlinu u vody, kam se v letních vedrech přicházejí denně zchladit stovky lidí, se jí v hlavě rodil několik let. „Když jsem do Rakvic jezdila s dětmi, neměli jsme si zmrzlinu kde dát. Ve hospodě, která zde dříve bývala, měli kdysi dávno točenou a pak už jen asi dva druhy kopečkové. Bylo mi to líto. Jakmile jsme dostavěli domek, začala jsem s prodejem točené u sebe v průjezdu. To bylo předloni,“ přibližuje svoji cestu k vysněnému bistru Procházková.

Zájem předčil očekávání. Lidé chodili bez ustání a opakovaně. „Nabídka přestala dostačovat. Lidé se ptali na kávu, ale také na to, zda je možné u nás posedět. Oslovila jsem proto vedení obce s tím, zda by mi nepronajali nevyužitou plochu u pláže. A oni souhlasili,“ říká usměvavá blondýnka.

Profesionální stroj

Dalším krokem mělo být pořízení vlastního stroje na točenou zmrzlinu. Nakonec z něj však sešlo. Novým členem rodiny se totiž stala profesionální mašina z Itálie na výrobu zmrzliny řemeslné. „Stroj na točenou zmrzlinu je nutné obden zcela rozebrat a do posledního těsnění vyčistit. To nás odrazovalo. Člověk po celodenní námaze zavře a ještě musí hodinu a půl minimálně ve dvou čistit stroj,“ zdůvodňuje Procházková, jejíž pravou rukou je od počátku nyní jednadvacetiletá dcera Tereza.

Nebe v hubě? V jednoduchosti je síla, tvrdí zmrzlinář ze Šumavy

Obě dámy se nejprve musely naladit na zcela jiný způsob výroby zmrzliny. S učením jim ochotně pomáhali lidé, kteří již mají v oboru zkušenosti. „Daly jsme se úplně jiným směrem. Točená zmrzlina je totiž jen o tom, že rozmícháte prášek s vodou a nalijete ho do stroje. Řemeslná je jiný level. Je to skutečná zmrzlina. Šly jsme do ní i proto, abychom přinesly do Rakvic něco nového a obec v tomto směru pozvedly,“ zdůvodňuje šestačtyřicetiletá rodačka z Liberce.

Špachtle u Šutráku nabízí standardně šest druhů domácí zmrzliny. Tři jsou vždy na smetanovém základu a tři pak sorbety. „Základem smetanové je plnotučné mléko a smetana. Používáme nejkvalitnější dochucovadla a italské produkty od nejlepších tamních výrobců zmrzlin. Například čokoládovou vyrábíme tak, že rozpouštíme v teplém mléce pravou belgickou čokoládu. V ovocných zmrzlinách máme zase vždy stoprocentní rozmixované ovoce,“ popisuje Procházková.

Je libo gorgonzolovou či zemlbábovou? Světoběžník experimentuje se zmrzlinami

Běžně mají v Rakvicích v nabídce čokoládu, jahodu a citron. Zbytek obměňují. „Například citron ale čas od času nahrazujeme limoncellem s příchutí tradičního italského likéru Limoncello, který si dovážím přímo z Itálie od kamarádky,“ zmiňuje zmrzlinářka.

Připravené receptury

Zmrzliny vyrábějí dámy u Šutráku podle připravených receptur. Než je nabídnou zákazníkům, procházejí přísnou hodnotící kontrolou. „Pokud mám být upřímná, pro mě je nejlepší zmrzlinou štrúdl. Samozřejmě zkouším, zda se nám zmrzlina povedla a bude lidem chutnat, ale s kornoutkem mě tady určitě denně nepotkáte,“ překvapuje šéfka podniku, který proslul také nabídkou vaječné pochutiny typické v Hong Kongu – bubble wafflí.

Zmrzlinu od Šutráku si pochvalují i hosté. Někteří, jako třeba rodina z Frýdlantu nad Ostravicí, se sem vracejí pravidelně jen kvůli ní. „Byli jsme tady poprvé s tátou a ségrou loni. A letos jsme se sem vrátili. A než se vrátíme domů, ještě sem určitě přijedeme. Mně nejvíc chutná citronová. A taky ostatní sorbety. Nemůžu totiž mléko,“ pochvaluje si asi desetiletý Viktor, který tátu láme hned o několik porcí.