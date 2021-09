Možná byste si budovy č. p. 97 v Jarošově nad Nežárkou na Jindřichohradecku na první pohled nevšimli, v jejích útrobách ale vznikají ty nejlepší pochutiny z kravského a kozího mléka. Druhým rokem je v Sýrárně Bratří Brunnerů vyrábí Jan Bareš.

Druhým rokem vyrábí Jan Bareš různé pochutiny v Sýrárně Bratří Brunnerů v Jarošově nad Nežárkou. | Foto: Deník/Klára Skálová

Společnost koupil v roce 2020 od tehdejšího majitele Jaroslava Hulíka. „Předchozí majitel se dostal do důchodového věku a neměl to komu předat, tak jsme se dohodli, že mi firmu přenechá. Přišlo to vhod, protože jsem byl rozhodnutý, že si postavím sýrárnu na zelené louce,“ vyprávěl nový majitel, který se sám výrobě sýrů věnuje již dvacet let. „Kdysi jsem tu dokonce pracoval, takže historii znám, proto to byla jasná volba,“ narážel Jan Bareš na slavnou minulost jarošovské Sýrárny.