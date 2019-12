Největší kritik mých broží? Manžel, směje se Marie Grégrová

Nové brože a náušnice tedy vznikají také opětovným používáním nejrůznějších materiálů. „Rozložila jsem svou starou bižuterii, co by jinak asi letěla do koše. Čas od času mi něco přinesou i kamarádky. Takže vlastně jde tak trochu o spojení s omezením odpadu. To je velkou přidanou hodnotou mých výrobků,“ říká vyučená kosmetička, která pracovala před rodičovskou dovolenou v dílně ve výrobě.