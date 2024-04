Týmovost, odvaha, čestnost, péče a humor. To jsou hlavní hodnoty, na kterých si společnost Albert zakládá. Na jejich základě vytváří pro všechny kolegy ve více než 330 prodejnách, třech distribučních centrech, službě Albert Online i centrále zdravé a bezpečné pracovní prostředí. V posledním pravidelném průzkumu spokojenosti doporučilo Albert jako místo k práci úctyhodných 89 % zaměstnanců.

Největší odměnou je pochvala od zákazníka, říká Kristýna Kramerová, týmová vedoucí z Plzně | Foto: Martina Burda

Ti nejlepší z nich se díky nominaci svých kolegů pak mohou dočkat ocenění Zlatý Albert, které se každoročně vyhlašuje na slavnostním galavečeru v Praze.

Vítězka z Plzně

Mezi letošní desítkou oceněných zaměstnanců byla také usměvavá mladá maminka Kristýna Kramerová, kterou aktuálně vídají zákazníci v prodejně Albert v OC Plzeň Plaza.

Kuchařská soutěž pro školáky letos vyzývá k přípravě zdravé snídaně

„Nominovaly mě mé dvě nadřízené a moc mile mě to překvapilo. Je to moc hezký pocit. Já jsem nikdy nevyhrála ani lízátko na pouti, takže toto vítězství pro mě bylo prostě WOW! Dostala jsem krásnou skleněnou sošku a certifikát ocenění ve zlatém rámečku, které už mám vystavené doma, a dále krásnou kytici a byla tam i peněžitá cena. Vyhlášení se navíc konalo v den mých pětatřicátých narozenin, takže to byl opravdu nádherný dárek,“ ohlíží se za vyhlášením, které se konalo 21. března v Praze, dnes už Plzeňanka a maminka 3,5letého synka Kristýna Kramerová.

A co tuto optimistickou a dle kolegů vždy dobře naladěnou týmovou vedoucí na této práci baví nejvíce?

„Na práci mám na prvním místě kontakt s lidmi. To prostě miluji. Hlavně mám radost, když dělám druhým radost. Opravdu největší odměnou je, když za mnou přijde zákazník a poděkuje, pochválí nás, to prostě zahřeje u srdce,“ říká vítězka titulu Zlatý Albert v kategorii Odvaha.

Jak nejlépe skloubit prácik a malé dítě?

„Malý naštěstí nastoupil do školky, když jsem nastoupila já zpět do Albertu po mateřské. To mu byly dva roky. Dnes je mu tři a půl. Hodně pomáhal i partner, který se domluvil u sebe v práci, kde mu vyšli vstříc. Naštěstí máme oba dva zaměstnavatele, kteří chápou potřeby rodiny. S tím souvisí i za mě největší benefit práce v Albertu, což je zaměstnanecká sleva 15 % na velký rodinný nákup. Nově startuje i sleva na naši bioznačku. Syn má moc rád zeleninu, takže tato výhoda se mi opravdu hodí, a co vím, chválí si to i kolegyně, které dbají na zdravou stravu a vyznávají bio životní styl,“ pokračuje budoucí mladá paní, kterou má výhledově vedle role zodpovědné pracovnice a starostlivé maminky čekat také role manželky.

Práci v obchodě má Kristýna v krvi

Původně sice vystudovala gymnázium. Už od 15 let ale chodila na brigádu do obchodu.

„Maminka tenkrát byla účetní v Delvitě, takže jsem tam trávila víkendy jako brigádník. Už tehdy mě moc bavil hlavně ten kontakt se zákazníkem,“ vzpomíná.

Když se pak přestěhovala do Plzně, začala pracovat rovnou v Albertu. Tehdy na pozici pokladní a postupně se vypracovala na pozici týmové vedoucí, a jak sama říká, má i svým způsobem nemoc z povolání.

„Mně se i stává, že když jdu náhodou do jiného krámu nakoupit, že jim tam automaticky rovnám zboží. To vždycky pobaví mé kamarádky, když jdou se mnou. Vždycky, když se takhle nechám unést, za chvíli slyším za zády: Nech to být, tady nejsi v práci,“ uzavírá s úsměvem majitelka ceny Zlatý Albert Kristýna Kramerová.

Pekařskou soutěž ovládly talentované studentky. Ta nejlepší je z Budějovic