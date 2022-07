OBRAZEM: Ohlédnutí za Colours of Ostrava 2022. Festival příští rok zdraží

„Osobní prodej má velkou výhodu v tom, že prodejce, který zároveň hračku vyrábí, dokáže dát zákazníkovi nejvíc informací, v obchodně kolikrát hračku ani nenajdete nebo nezjistíte, že je maňásek oboustranný,“ říká Vladimír Beckert, který do festivalové design zóny přivezl především zmíněné maňásky, kapsáře a bavlněné postavičky, záběr firmy je ale obrovský.

„Vyrábíme také kostýmy, čepičky, molitanové stavebnice, spoustu věcí vyrábíme pro mateřské školy či zahraniční zákazníky,“ popisuje ředitel firmy, který cestu na festival do Ostravy považoval za risk, který rád podstoupí. A nelituje.

„Bylo to samozřejmě trošku riziko přijít zde s dětským sortimentem, ale rádi jsme to podstoupili. První den to bylo slabší, ale na to mě okolní prodejci připravili, že to tak bývá. S každým dalším dnem zájem o designovou zónu i naše zboží značně rostl,“ popsal výrobce, podle něhož byli návštěvníci ve velké pohodě, což se odráželo i na jeho tržbách.

Pařící návštěvníci skutečně hojně kupovali hračky svým blízkým domů a rodiče na místě podléhali prosbám svých dětí.

Cena za hračky nebyla vůbec malá, má to však svůj důvod. „Zaměřili jsme se na přírodní materiál, hlavně bavlnu, která má oproti klasickým plyšákům z umělých vláken tu výhodu, že s nimi do kontaktu mohou přijít i nejmenší děti, dát je do pusy, při zašpinění se dají kdykoli vyprat. Je to materiál pro děti příjemný,“ zdůrazňuje otec, který na festivalu prodával hračky se synem, na němž je kdysi ladil k dokonalosti.

Hračky s přidanou hodnotou

„Zaměřujeme se hlavně na hračky s přidanou hodnotou, což je v době mobilů velmi důležité. Maňásci rodiče nutí, aby si s dítětem více hráli, oboustranné hračky jsou také didaktické, s kuřete můžete udělat kohouta či slepici, z pulce žábu, z housenky motýla, což dítě nejen zabaví, ale i nenásilně vzdělá a procvičí mu prstíky,“ představuje některé své kusy Vladimír Beckert, jehož rodinná firma o šestnácti lidech včetně manželky-návrhářky se zaměřuje na netypické hračky, které v obchodech běžně nejsou k dostání. Prací se v ní dnes na plný úvazek uživí hned deset šiček.

A jaké bavlněné postavičky od Noe si můžete navléci na ruce?

„Tematicky se zaměřujeme zejména na postavičky z českých pohádek – nechybí vlk, liška, karkulka, ježibaba či jiné pohádkové postavy, každý si může z maňásků poskládat a zahrát celou pohádku. V nabídce máme i skřítka Samorosta z počítačových her, vyrábíme i Kukyho a další hrdiny z filmu Jana Svěráka Kuky se vrací. Nejnovějšími postavičkami jsou medvěd Nedvěd a medvídek Miška z večerníčku Mlsné medvědí příběhy,“ zmiňuje Beckert současný večerníčkovský fenomén.