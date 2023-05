Ještě na vysoké škole vyrazil na zkušenou do zahraničí. Právě ve Finsku a Irsku Štěpán Ren objevil sílu cideru. Nejprve přes skleničku a následně přes ideu na vlastní produkci. Z ciziny si do Ústí nad Labem tedy přivezl nápad na výrobu moštu a cideru pod vlastní značkou Kauboy. Nedávno s ciderem dobyl soutěž na Zahradě Čech v Litoměřicích.

Kauboy Barrique Cider uspěl na soutěži Zahrady Čech v Litoměřicích. Cenu převzal Štěpán Ren. | Video: Se souhlasem Štěpána Rena

A úspěchy slaví i s moštem stejnojmenné značky. „Cíl našeho snažení je jasný, chceme lidem dopřát ryze přírodní verzi tohoto supernápoje, bez aditiv, síření, filtrování a načančání,“ říká vystudovaný biochemik a genetik Štěpán Ren (38 let), který žije s manželkou Martinou a dvěma syny na okraji Ústí nad Labem. Se Štěpánem nás pojí letité přátelství, proto mu v rozhovoru tykám.

Nápad dělat mošty a cider jsi dostal kdy?

První myšlenka, že bych chtěl mít co do činění se ciderem, byla právě ze zahraničí. Občas mívám dobré nápady, ovšem nevím, zda do této kategorie zapadají i moje pracovní výlety do Irska a Finska během mého studia na Univerzitě Karlově. Každopádně mě cider v těchto zahraniční destinacích uchvátil, někdy až skoro do rána.

Jak dlouhá byla cesta od nápadu ke značce Kauboy?

No a tužba po implementaci tohoto famózního nápoje do silné české pijácké scény byla na světě! Bavíme se o tom pravém tradičním cideru, ne o těch chemických limčám, co vyrábí kdejaká konkurence. I když tady v té době vlastně ani žádná konkurence nebyla. Mým záměrem bylo vyrobit něco, co si dáš, když nemáš chuť přímo na pivo či víno a chceš si dát lehké ovocné alko. Cesta ale byla dlouhá a trnitá. Navíc chatrné povědomí populace o těchto nápojích a náš nekorektní punkový přístup to též neurychlil. Než jsem všechno rozjel, už tady bylo mraky konkurence. Nemluvě o tom, že cider byl lidem dán do povědomí v trošku jiném duchu, než by bylo vhodné. Dost už ale brečení. Cílem byla víra, že můžu lidem dopřát ryze přírodní verzi tohoto supernápoje, bez aditiv, síření, filtrování a načančání.

Co je to vlastně cider?

Cider je nápoj vycházející ve většině případů z jablečného moštu (popřípadně hruškového, třešňového atd.), který vznikl řízenou fermentací, ať už za použití umělých kvasinek nebo přírodních, které se vyskytují přirozeně na slupkách jablek, což je třeba náš případ. Po fermentaci, která trvá v řádech týdnů až měsíců dle teploty a přístupu kvasitele, následuje u pravého cideru fáze zrání, která trvá minimálně rok, lépe však dva. Ať už v nerezu, v plastu či v dubu. Cider hodně frčí na Západě.

Váš mošt je 100 % ovocná šťáva? Jak se to uchovává? Vydrží chvíli otevřený?

Naše mošty jsou za studena lisovaná jablka, neředíme je, ani nepřidáváme žádný cukr. Prostě příroda. Uchovává se v chladu, po otevření bys ho měl spotřebovat do 3–5 dnů. Lepší je ho mít v lednici či v chladu. Ne, že si to necháš na lince, kde praží slunce a čekáš, že to bude pořád parádní pití. Nicméně nemusíš se bát, že to musíš vypít ten den, pokud je to zavřené, vydrží půl roku i rok. My volíme formu co nejšetrnější pasterizace, což zachová maximum barvy, látek a chuti. Nese to ale bohužel i riziko toho, že se nám čas od času některé mošty záhadně kazí. Holt příroda.

Kauboy - mošty/cider.Zdroj: Se souhlasem Štěpána Rena

Jaké mošty vyrábíš?

Paletu moštů jsme chtěli mít pestrou a potěšit konzumenty mnoha druhy. Dělali jsem jablko – zázvor, jablko – rakytník, jablko – arónie. Co Čech, to názor, takže 100 lidí rovná se 100 chutí a nešlo všechny uspokojit. Zaměřili jsem se tedy nyní jen na ten stopro jablečný nejlepší z nejlepších a jablko – arónie. Tento jablečný je naše zlato, co se pyšní samolepkou Regionální produkt Ústeckého kraje. Ten si zákazníci mohou koupit v 0,7 l nebo 0,3 l sklenici. Žádný plast.

Ciderů máš kolik druhů?

Cider jsme začali vyrábět do 0,5 l láhví s patentním uzávěrem. Jak šel čas, přidali jsme ještě náš přírodní úkaz Barrique cider, jehož příběh se začal psát už v roce 2020. Tahle paráda zrála rok až rok a půl v 5 let starých dubových barrique sudech po epesním červeném víně z oblasti Bordeaux.

Můžeš se pochlubit oceněním Regionální potravina Ústeckého kraje. Nedávno jsi uspěl na Zahradě Čech v Litoměřicích…

Ano. Vytáhli jsme do boje s naším Kauboy Barrique Ciderem z roku 2020 na Mezinárodní soutěž piva a cideru 2023, které se konalo myslím poprvé tady za humny v Litoměřicích na Zahradě Čech. Konkurence byla z Čech, ale i Francie či Maďarska. Cílem bylo být co nejdál od posledního místa a nervozita byla nemalá. Když jsem slyšel, že za nového krále cideru napříč sekcemi se stal náš malý zázrak, bylo to pro nás hezké zadostiučinění. Vědomí, že i když jsi malý sociální podnik se slabým promem, můžeš v kvalitě porážet velké.

Kde všude lidé mohou narazit na Kauboye?

Aktuálně na nás narazíš v Ústí nad Labem v Pikniku, v Resslovce, v Bistru Bělehradka, v Putice Pod Vanou, ve Špajzu bezobalovém obchodě, v ústecké pivotéce, v Kláštěře, v R-shopu na Klíši, v Tisé v Reffugiu, na www.kosik.cz , v Litoměřicích a Roudnici nad Labem ve Farmářských dobrotách, v Děčíně v Pikniku, atd.

V blízké době budeš na nějakých akcích s Kauboyem?

Stánkový prodej jsme párkrát zkoušeli, není to úplně náš šálek kávy. Spíš si tedy dost vybíráme a primárně je pro nás důležitá cílová skupina lidí. Většinou tedy dodáme naše produkty na spřátelené stánky, kde je zdatnější obchodníci občas i prodají, například parta z kavárny Bělehradka. Obecně lze tedy říct, že není nic jednoduššího než mrknout na www.kauboy.cz a napsat či zavolat a operativně rádi dovezeme či jinak předáme.

Jaké máš další plány?

V hlavě jsou určitě limonády na léto, už jsme jich pár vyzkoušeli. Uvidíme, jak se to vyvine. Pár prototypů jsme dělali. Jedná se o ryze přírodní věci, bez konzervantů či jiné stabilizace. Což je předem určuje k rychlé spotřebě. Obecně vzato, každý chce jen přírodu, ale dost se diví, že to nevydrží roky a má tendenci se to po nějakém čase kazit.

Co zkusit dělat pálenku, nebo vařit pivo?

Pivo by bylo moc fajn, chtělo by to nějaké nadšence, kteří by se tomu věnovali. I palírna by byla skvělá. Už pracujeme s calvadosem z odpadu, míněno z našich výlisů z jablek, tedy tzv. waste jablkovice. Celé je to trochu životní cesta. Skrytým trumfem je náš 2,5 roku starý bezinkový ocet, který máme v dubových sudech po bílém víně a rádi bychom za nějaký čas s ním vyšli ven. Třeba to bude i někomu chutnat.

S Kauboyem ti pomáhá manželka, děti? Kdo je největší konzument u vás v rodině?

Největší konzument je ten nejmenší chuligán. Zároveň můžete jeho kreativitu vidět třeba na dárkových balíčcích, kde rád tiská nápisy. Žena zas pomáhá se sociálními sítěmi, za většinou obrázků stojí právě ona. V úplných začátcích vypomáhali přátelé, hlavně ikona svádovského fotbalu Peťka Janouš. Každopádně všem, co pomáhali, a že jich bylo, patří velké díky. Nyní je ale největším tahounem náš zaměstnanec Honza Šťastný, díky kterému se celý provoz drží na nohou. Pokoušíme se nabírat i další zaměstnance a tvořit jednu velkou Kauboyskou rodinu.