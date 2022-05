„Jsme rodina Absolonova a jsme řezníci. Podnikáme společně s mým bráškou Láďou. K obchodu s masem nás přivedl náš tatínek. Ten původně na kraji devadesátých let obchodoval s koňmi. Ostatně tak, jako jeho otec, který obchodoval s koňmi od padesátých let minulého století,“ říká pan Zdeněk. Jeho dědeček jako hrdina druhého odboje mohl za minulého režimu podnikat. A to už bylo jen krůček od toho nakupovat prasata a skot. S těmi obchodují Absolonovi od roku 1995. Tenkrát, když řezníků byla plná republika, nebyl problém prodávat celá prasata a skot.

„Naštěstí tím, jak se měnila situace na trhu, se měnila i naše rodina a můj bráška vyspěl v ostříleného řezníka. Proto jsme se rozhodli v roce 2002 otevřít bourárnu masa. To byl obrovský posun naší firmy, protože jsme už měli produkt. Čerstvé maso bez kosti, na plátky, v kuse, zkrátka, jak kdo potřeboval,“ popisuje další část života firmy i rodiny.

„A pak „světe, div se“´ jsem přišel na scénu já! Nevystudovaný a neúspěšný sociolog a filosof potkal okouzlující blondýnku a životní plány byly jiné. Protože jsem u brášky brigádničil již od svých 14 let, tak mě naštěstí zaměstnal a vyrobil ze mě řezníka. Práce je to namáhavá, ale krásná, zvlášť když máte rád maso,“ vysvětluje životní přeměnu.

Po čase začal cítil, že to není takzvaně ono. Respektive se nemohl více realizovat, protože s úsměvem tvrdí, že v přítomnosti bratra, alfa samce, to moc nešlo. A když se před pěti lety dozvěděl, že je volné řeznictví, kam jeho tatínek kdysi dodával maso, tak se rozhodli pustit do největšího firemního dobrodružství. „Krám jsme nikdy neměli, proto jsme brali inspiraci, kde se dalo: v zahraničí, u nás, na veletrzích. Koncept byl vcelku jednoduchý: čisté, čerstvé, české. Po kostrbatých začátcích, ve chvílích, kdy jsem si myslel, že nejhorší je za mnou, jsem dostal podnikatelskou facku od našeho uzenáře, který musel ze zdravotních důvodů skončit,“ povídá Zdeněk Absolon a i když tohle už „odnesl čas“, tak se oklepe. „Vzpomínám si, jak jsem ležel doma v posteli a vůbec jsem nevěděl, co budu dělat! Mluvil jsem si sám pro sebe: „Kdybych tak prodával tlačenku, jakou vyráběl děda…“

Příslušník ztracené generace

Otec jeho maminky se učil a po druhé světové válce pracoval v pražské kavárně Slávia. Dědeček byl typickým příslušníkem ztracené generace. Když chtěl ukázat, co v něm je, tak mu to neumožnila doba. A když mu to doba umožnila, tak už byl velice nemocný a zemřel. „Naštěstí moje maminka a její bratr, můj strýc, se ode mě nechali zmanipulovat. A já mám nejen mojí vysněnou tlačenku! Strýček má práci u nás podmíněnou tím, že na něj nespěcháme a necháváme ho tvořit, jako umělec tvoří své dílo,“ hovoří už o současnosti Zdeněk Absolon.

A pak přijde na řadu jeho láska. „Miluji dršťkovou polévku, ale nikdo mi ji nechtěl uvařit. Ani manželka, ani maminka. V tu chvíli se zrodila ta kacířská myšlenka! Takových lidí jako já, musí být víc. Co kdybychom začali dršťkovou vyrábět a zavařovat do sklenic?“ Tenhle nápad byl velice prozíravý. Jak šel čas, Absolonovi zkoušeli nová jídla a výrobky zavařené ve sklenici, až postupně založili značku Pořádně ve sklenici. V letošním roce vyhrál Pořádný guláš ve sklenici značku Regionální potravina.

„Nebojím se označit naší firmu za rodinnou. Pracujeme zde já, bratr, táta, máma, strýc, moje manželka, švagrová a občas malinko i babička Boženka. A můj osmiletý syn Toník chce být řezníkem, i když mu stále vysvětluji, ať dělá cokoli, kde bude šťastný,“ dodává Zdeněk Absolon. Řezník, který tím, co dělá, doslova žije. Jejich výrobky, které prodávají také v pražském řeznictví v Bráníku, jsou doslova vyhlášené.

Masové vývary, paštiky, sádlo, výpečky, pomazánky, hotová jídla, maminčina škvarkovka, španělské ptáčky, různé druhy šunky a třeba Erwinův nestydatý bůček. Že se vám sbíhají sliny? Není divu. U Absolonů to dělají s láskou…