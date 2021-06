Nová fabrika v bývalé Poldovce. Vznikne areál pro lehkou strojírenskou výrobu

Průmyslový areál někdejší kladenské Poldovky by už za několik let mohl najít nové využití. Vzniknout zde má do roku 2025 továrna o dvou halách pro lehkou strojírenskou výrobu. Developer zde vybuduje i zázemí pro administrativu a vzdělávání zaměstnanců a stejně tak parkoviště. V současné době probíhá takzvaná EIA, čili řízení o vlivu stavby na životní prostředí.

Areál bývalé kladenské Poldovky najde nově využití. | Foto: archiv MMK

Jak potvrdil bývalý kladenský primátor Dan Jiránek (ODS), dnes v opozici, příprava území, které vlastní dnes soukromá developerská společnost, probíhá již od roku 2013. V první řadě bylo potřeba vyčistit brownfield od původní ekologické zátěže a nepotřebných staveb. „Vlastníci areálu území získali na vyčištění areálu již před lety potřebné dotace z Operačního programu životní prostředí a v současné době je již okolo 25 hektarů pozemků vhodných proto, aby se zde dalo uvažovat o nějaké výstavbě. Jsem za to moc rád, že právě toto území bude využito, aby se nemuselo stavět na zelené louce,“ připomněl Jiránek. Kladenské dvorky se konají už podevětatřicáté Přečíst článek › Podle jeho slov jsou zde místa s vysokou ekologickou zátěží, například navážky s vysokým obsahem dehtů. Část už je vyčištěná a v čištění se nadále pokračuje. „Sanace pro průmyslové využití pozemků přesto není tak náročná, jako by byla v případě, že by na místě měly být vybudovány obytné domy,“ dodal Jiránek, který je v současnosti také středočeským zastupitelem a místopředsedou Výboru pro životní prostředí a zemědělství. Díky tomu, že město Kladno před nedávnem uzavřelo memorandum, plyne z něj například i závazek zpracovat projekt, kudy povedou inženýrské sítě a zahájena byla i příprava rekonstrukce čističky odpadních vod v Dubí. Kromě toho je zapotřebí opravit i komunikace v areálu, aby doprava byla směřována tudy a nezatěžovalo se centrum města,“ připomněl někdejší primátor. Jelikož velkou část komunikace vlastní Středočeský kraj, proběhla i s tímto vlastníkem již některá jednání. V Lidicích si připomněli 79. výročí vyhlazení obce Přečíst článek › Proto s investicí souvisí plánovaná stavba nové silnice areálem Poldi směrem k části Dříň, kde by se napojila na novou komunikaci, umožňující výjezd z průmyslové zóny mezi Kladnem a Buštěhradem. Kladno už pro ni má zpracovanou studii, vyřešit bude třeba též výkup pozemků.

