Martin Cádrik z Brna ale i nadále zůstává optimistou. Nejen, že pro štamgasty pravidelně otevírá okénko své pivnice Zewl Pub v centru města. Na začátku března se chystá otevřít novou restauraci v zámeckém parku v brněnských Medlánkách. „Lidé říkají, že jsme blázni, když do toho s kamáradem teď jdeme. Já to ale beru jako výzvu,“ říká Cádrik.

Interiér budoucí italské restaurace v poklidném prostředí parku v současné době přestavují. „Než otevřeme, musíme ještě prostory nějak zkrášlit. V současné době na to mám spoustu času a člověk navíc přijde na jiné myšlenky,“ podotýká.

Věří, že si místní cestu do jeho nové restaurace najdou. „Park je příjemné místo a i teď sem chodí na procházky hodně lidí, často třeba maminky s dětmi. Právě i pro ně tady chceme nachystat hezké posezení,“ dodává.

Kvalitní italská kuchyně

V restauraci chce lidem nabídnout kvalitní italskou kuchyni, těstoviny, ryby a hlavně dobré víno. „Lidé si za poslední měsíce zvykli vařit a jíst doma. Bylo to znát už při prvním uvolnění opatření, kdy se do otevřených podniků taky hned nehrnuli. Chápu, že bude chvíli trvat, než si lidé zase zvyknou chodit na jídlo do restaurací,“ připouští.

Přesto věří, že si restaurace své zákazníky najde. „Dlouho jsme se k tomu rozhoupávali. Zámecký park nabízí atraktivní prostředí, navíc jsou místní zvyklí sem chodit do zavedené pivnice. Věřím, že podnik rozjedeme i v této divné době,“ uzavírá.