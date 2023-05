Středoškolské studium absolvovala na Hotelové škole v Poděbradech. Ani na chvíli však prý neuvažovala o tom, že by se po zbytek života živila jako kuchařka, číšnice nebo cukrářka.

„Nechtěla jsem jít na gymnázium, které mi připadalo příliš obecné. Na Hotelové škole jsem se především naučila komunikovat s lidmi, o to mi šlo. A dopředu mě hnaly mé sny včetně toho pořídit si svého koně. Ale nejsem naivní, samozřejmě mi bylo jasné, že se musím o sebe postarat. Po maturitě jsem si uvědomila, že bych nemohla být někde zaměstnaná, pracovat pod někým. Nutně potřebuji být nezávislá,“ vysvětluje své pohnutky v dalším rozhodování Kamila Walterová.

Cestování po světě

Během studií v Poděbradech si v jednu chvíli vysnila, že chce odjet studovat angličtinu do Kanady. To ovšem není levná záležitost. „Kurz byl drahý a nemohla jsem si ho dovolit. Našla jsem si ale cestu přes programy organizace Education First. Stala jsem se ambasadorkou a po nějakém čase hlavní koordinátorkou pro celé Česko. Díky tomu jsem pak mohla studovat na Havaji, v Kanadě i San Diegu,“ vypráví. Právě na cestách po světě nabyla kromě řady zkušeností také umění jednat s lidmi a v neposlední řadě potřebné sebevědomí.

Po maturitě začala studovat managment obchodu při Škodě v Mladé Boleslavi. Vydržela to přesně dva týdny, než zjistila, že tohle není její cesta.

Důležitou okolností je fakt, že se psal rok 2020 a začalo covidové šílenství. Nebylo co dělat a Kamila Walterová nevěděla, kam se sebou vrtnout. „Mamka tu už měla otevřené nehtové studio a přes kamarádky jsem se naučila dělat nehtíky. Asi podstatná věc je, že jsem v tom od začátku spíše viděla umění, než běžnou ženskou práci. Jsem narozená ve znamení Panny a mám ráda hezké věci, navíc perfektně udělané,“ vypráví provozovatelka nymburského módního salónu. Nabrala si vlastní klientelu a začala „dělat nehtíky.“

Podnikatelka Kamila Walterová a její módní salón v NymburceZdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Jenže to jí nestačilo. Uvědomila si, že s příjmem za nehty si koně nekoupí, ani si nesplní další ambiciózní sny. „Začala jsem do toho makat jako marketingová manažerka v pražské firmě. Spočívalo to v tom, že jsem dostala na starosti stánky firmy na nějaké výstavě a o celé dění včetně reklamy jsem se musela postarat od A do Z. Naučila jsem se marketing, řídit lidi a spoustu dalších zkušeností, ze kterých jsem čerpala, když jsem vytvářela tým tady v našem salónu,“ popisuje podnikatelka.

Díra na trhu

Stačilo jedno povídání s kamarádkou, které spustilo stavidla její podnikatelského elánu v rámci nových služeb salónu. Zjednodušeně se dá říci, že vlastně vytvořila specializovaný obchodní dům s řadou služeb. „Chytla jsem drive a chodila spát ve čtyři ráno. Za jediný týden jsem kompletně vymyslela, co by se tu dalo udělat. Nymburk byl díra na trhu. Takové komplexní služby tu prostě nebyly,“ říká o situaci loni na podzim, kdy se celý plán začal rodit.

Původní kadeřnictví doplněné o masáže se začalo rozrůstat o další místnosti a služby. Aktuálně tým pěti mladých profesionálek pracujících každá na vlastní koncesi nabízejí pedikúru, manikúru, ale také třeba estetickou kosmetiku. Takže výjimkou nejsou hloubková revitalizace pleti nebo natočení či laminace řas, případně umělecký make up. Nebojí se však ani piercingu.

„Klademe důraz na přirozenou krásu a jednoduchost. Stále sledujeme módní styly a trendy. I v těchto oborech je potřeba svěží vítr,“ říká energicky mladá žena, která před pár dny dokončila kurz tetování.

Jednou z praktických novinek je rezervační systém na jednotlivé služby. Téměř odpadlo objednávání po telefonu, ale zákaznice se na jednotlivé služby přihlásí večer po telefonu. Potvrzení jim přijde na mail a den před návštěvou jim na telefonu pípne upomínka. Samozřejmostí je platba kartou.

Co bude s koněm?

Plánů a představ má Kamila pořád plnou hlavu. A co bude s dětským snem, tedy vlastním koněm? „V srpnu jedu na horskou dovolenou do Gruzie, tam to chci všechno promyslet. Ale předběžně počítám s tím, že příští rok v březnu by to s mým vlastním koněm mělo klapnout,“ usmívá se blondýnka.

Vzhledem k tomu, že má chatu v osadě Komárno za Nymburkem, chce se na možnost ustájení poptat právě tam.

Podnikatelka Kamila Walterová a její módní salón v NymburceZdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Kůň však pochopitelně není její jedinou budoucí vizí.

„Snů je hodně, jak třeba cestovních, tak i běžně materiálních. Ale na to je potřeba čas, svoboda a peníze. Moje motto bych shrnula do vět: Sny si musíš odmakat. A pokud něco chceš, tak si pro to běž!“