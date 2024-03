Na zbořeništi domu po bývalých německých osídlencích u rozcestí, kde se křižuje Krušnohorská lyžařská magistrála s dalšími trasami, si otevřela občerstvení vyučená prodavačka Blanka z Perninku spolu s přítelem. Oblíbené občerstvení U Červené jámy už úspěšně provozuje deset let, a to přesto, že podmínky jsou v daném místě náročné jak v zimě, tak v létě.

Po túře ve sněhu, nebo po běžkách je Červená jáma skvělým místem k odpočinku | Foto: se svolením paní Blanky

Jednu sezonu pomáhala Blanka kamarádce v jejím kiosku. To stačilo k tomu, aby se jí tato činnost zalíbila a rozhodla se otevřít si vlastní kiosek. Dnes je tomu deset let, co s partnerem provozuje občerstvení U Červené jámy nedaleko Perninku.

„Místo jsme si nejdříve vyhledali v mapě, zaujala nás poloha 1004 metrů nad mořem s výhledem na Plešivec a okolí, kterou příjemně obklopují lesy,“ říká majitelka. V okolí je spousta místa k relaxování a zhruba sto metrů od kiosku se nachází turistická zajímavost, propadlina po důlní činnosti Červená jáma, největší svého druhu v Čechách. V 16. až 18. století se tu těžil cín a železné rudy.

Začátky nebyly nijak snadné. „Prvních zákazníků chodilo málo, museli jsme si je, jak se říká, vysedět. Zapracovali jsme také na reklamě. Nechali jsme roznést letáky do domácností, chat a penzionů v nejbližších obcích,“ vzpomíná.

Zákazníci začali přibývat a s nimi i práce a časové nároky na ni. „Na horách máme dvě hlavní sezony, letní a zimní, kdy pracujeme denně, dále máme otevřeno také na jaře i na podzim, tam už ale jsou i zavírací dny,“ vysvětluje k provozu. Veškeré rodinné záležitosti v sezonách, jako jsou narozeniny, setkávání i dovolené, jsou pro ně tabu.

Zdroj: se svolením paní Blanky

Svou práci má moc ráda. Ale jak říká, někdy to bývá náročné. „Jen běháme, vydáváme, není čas se najíst, pomalu ani napít a je to vyčerpávající. Jindy jsou zas dny, kdy si stihneme s někým i popovídat, to je pak fajn. Máme s lidmi spoustu zkušeností a zážitků, často se i zasmějeme, jak se říká – veselými historkami se to u nás v okýnku jen hemží,“ popisuje s úsměvem Blanka.

Grilované klobásy i pamlsky pro pejsky

Co se týká nabídky, zavděčit všem se nejde. Ale ti, kteří nemají v občerstvení uprostřed lesa velká očekávání, jejich snahu a nabídku jistě ocení. U Červené jámy nenajdou lidé ani vodu, ani elektřinu. „Grilujeme výborné pikantní klobásy, ohříváme párky, máme párek v rohlíku, nakládaný hermelín a v nabídce jsou i domácí koláče, které si sama peču. To vše se nechá spláchnout širokým výběrem teplých a studených nápojů, nějaké cukrovinky jsou samozřejmostí,“ komentuje nabídku. Pejskaři jistě ocení i pamlsky pro své mazlíčky.

Zimní sezona je asi nejvíc náročná. Do práce se dostávají na skútru. „Zásoby, vodu i plynové lahve vozíme na saních, stejně tak odvážíme veškerý odpad, prostě vše, co jindy normálně zvládáme autem. Každé období má své pro a proti. Letní sezona je zase náročnější uvnitř u rozpáleného grilu bez možnosti ventilace a udržování teploty chlazených nápojů,“ vysvětluje majitelka.

Zdroj: se svolením paní Blanky

Otázkou prý ale je, jak dlouho takové tempo budou zvládat. Jak se shodují, práce s lidmi a provoz občerstvení v přírodních podmínkách jsou psychicky i fyzicky poměrně náročné.

„Bylo by moc fajn, kdyby toto místo jednou po nás někdo převzal, kdo by to tu měl stejně rád a chtěl by dál pokračovat na tomto úžasném místě, kde se můžou lidi zastavit, občerstvit, odpočinout si, relaxovat. To vše v krásné přírodě Krušných hor,“ uzavírá a těší se na letní sezonu Blanka.