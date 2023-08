Na začátku bylo tričko na podporu útulky pro psy. Přesně to byl moment, kdy Tomáš Okleštěk z Olomouce dostal nápad a založil vlastní oděvní značku. Ale ne ledajakou. Triangel totiž není jen o oblečení a konfekci, hlavními motivy jeho firmy jsou dobročinnost a udržitelnost.

Oděvy Triangel | Foto: se svolením společnosti Triangel

Značku Triangel buduje Tomáš Okleštěk již pět let. Vyrábí ekologicky a s úctou k přírodě. Z každého prodaného produktu jeho značky jdou navíc peníze na nějaký projekt, který pomáhá – buď dětem, nebo zvířatům.

„Vždycky jsem chtěl podnikat, mít nějaký vlastní projekt. První myšlenka přišla, když si kamarádka koupila tričko, aby tak podpořila nějaký útulek. Ale to tričko na sobě mělo název toho útulku. Takže to bylo triko, které si potom třeba do města nevezmete. Uděláte tedy dobrý skutek, ale potom vám to leží ve skříni. Podobně mi před těmi pěti lety připadala i ekologická móda. Že je dělaná tak, že nemá šanci uspět u širší populace. A to mě přivedlo k myšlence, že bych takové věci chtěl dělat, ale tak, aby byly atraktivní pro lidi,“ říká Okleštěk.

Rozhodl se tedy založit vlastní značku. Měl našetřených zhruba dvacet tisíc a napadlo ho, že zkusí udělat ponožky. Našel si jednu firmu v Česku, která je plete, a první produkt byl na světě. Přiznává, že zpočátku měl o podnikání trošku naivní představy, ale postupně se snažil projekt posouvat dál. A začal přidávat další věci do sortimentu. Důležité pro něj je, že se hned od prvopočátku věnuje tomu, co bylo za prvotním nápadem – tedy pomoc jiným.

„Inspirací bylo pomáhat, ale přes seriózní značku, která bude nějak vypadat, bude se nějak jmenovat, bude přitažlivá pro lidi, a zároveň budete vědět, že když si koupíte tričko, tak někomu pomůžete,“ zdůrazňuje.

Oděvy TriangelZdroj: se svolením společnosti Triangel

A jak si vybírá, komu pomůže a přispěje?

„Od začátku spolupracují se dvěma nadacemi. První je Staň se srdcařem, která pomáhá útulkům napříč republikou. A druhá je Společně pro děti, ta je z Olomouce. Funguje to tak, že v momentě, kdy mám nějakou sumu, ozvu se jim a oni mi řeknou, jaké mají aktuální případy. Kupují se z toho konkrétní věci, které jsou potřeba. Není to tak, že jim jen dám peníze a tím to hasne. Vždycky vím, komu ty peníze jdou, častokrát se s těmi lidmi setkávám.Všechno se snažím dělat transparentně, dávám vědět těm, kteří si věci od značky Triangel kupují, na co přispěli,“ vysvětluje Okleštěk.

Jiná než konkurence

Textilních firem a oděvních značek je mnoho, prosadit se není lehké. Triangel je ale odlišný. „Konkurence je hodně, v dnešní době internetu má svůj merch kdekdo. Na druhou stranu ten způsob, jakým to dělám, nedělá nikdo jiný. Za těch pět let, co se tomu věnuji, už je dost lidí, kteří můj projekt znají a mají ho rádi, vracejí se k nám a kupují si moje výrobky. Vlastně tím, jak se daří mně, tak se daří i ostatním. Díky tomu můžu někomu dalšímu předat peníze,“ říká Okleštěk s tím, že výrobky, které prodává, šije v Česku.

„Připadalo by mi divné podporovat děti v Česku a nechat ty věci šít někde v Číně, kdy nevíte, kdo to tam vůbec vyrábí. Je znát, že u nás ubývá švadlen a lidí, kteří umí oděvní obory. Určitě se ale pořád dají najít,“ vysvětluje.

Oděvy TriangelZdroj: se svolením společnosti Triangel

Produkty si navrhuje sám. Vždy prý přijde nějaké inspirace či nápad na něco, co je trendy. „V dílně připraví vzorky, pak to vyzkouším na několika lidech. Vyhodnotím si jejich poznatky, pak se výrobek upraví a jde do prodeje,“ uzavírá zakladatel a majitel značky Triangel