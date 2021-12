Na svém facebooku jste před několika dny vyvěsili zelenou samolepku. Můžete vysvětlit, o co jde?

Je to samolepka „volná zóna“, která upozorňuje hosty, že z nich nebudeme vybírat, kdo se u nás posadí.

Proč jste k takovému kroku přistoupili?

Od začátku všechna nařízení respektujeme. V lockdownu jsme si nikdy nedovolili vpustit zákazníka do vnitřních prostor. Situaci jsme brali velmi vážně. Nyní nám ale nařízení přijdou přes čáru. Že můžeme vpustit pouze naočkované lidi, kteří vir mohou dál roznášet a předávat, je prostě nesmysl. Musím kontrolovat hosty, i když mi taková pravomoc jako znát jejich zdravotní stav vůbec nepřísluší, nejsem jejich lékař. Nelíbí se mi hosty, kteří v minulé vlně chodili do okénka a podrželi nás, nyní kontrolovat a také odmítat obsloužit nebo je dokonce vyhazovat.

Obsloužíme všechny, hlásí některé restaurace. Certifikáty o očkování nevyžadují

Co tou samolepkou tedy vyjadřujete?

Nesouhlas s vládními opatřeními, která pouze likvidují malé živnostníky. Majitelé nejdříve vylepili samolepku volná zóna, pak se rozhodli, že zavřou úplně.Zdroj: Jedno bistro

Diskuze pod příspěvkem byla, řekněme, bohatá. Velká část lidí vás podporuje, část vyjadřuje zklamání nad, podle nich, nezodpověděným přístupem. Jak vnímáte takovou kritiku?

Téměř všichni pod příspěvkem vyjadřovali podporu a vděk. Že nebude souhlasit každý, jsme předpokládali. Mají v rodině lékaře nebo osobní zkušenost s těžkým průběhem. Ale jsme přesvědčeni, že toto nejde takto plošně nařizovat. Máme malý podnik s deseti stolečky se slušnými rozestupy a stále jsme omezováni. Nedávno jsme s manželem navštívili v Praze velký obchodní dům, kde byla hlava na hlavě. Dali jsme si oběd i kávu bez nějakých kontrol a seděli namačkaní v „jídelně“ a nestačili žasnout.

Vzhledem k tomu, že jste dali „zelenou“ pro všechny, měli jste stále stejně hostů?

Stejně hostů jsme neměli, obdobně jako ostatní podniky, co nařízení dodržují. Řada lidí je tak vystresovaná ze sledování zpráv, že jsou přesvědčeni, že jakmile vstoupí do restaurace, okamžitě jsou nakaženi. Nepomohla tomu ani cena energií. Naštěstí se věnujeme také cateringu a zavážíme pravidelně občerstvení do různých firem, to nás drží nad vodou.

Celá věc má pochopitelně i další aspekt. Pokud by přišla kontrola hygieny, hrozila by vám pokuta. To jste promýšleli?

Jednali jsme podle svého svědomí a byli jsme přesvědčeni, že sice porušujeme vládní nařízení, ale respektujeme zákony.

Z firmy nám zbyly jen trosky. Trhy přejmenovávat nebudeme, říká organizátorka

Situaci jste ale nakonec vyřešili poměrně překvapivě. Dnes už si u vás nesedne nikdo?

Když minulý týden vyhlásili nouzový stav, věděli jsme, že je situace vážná a že si dál nemůžeme zahrávat. Rozhodli jsme se, že raději než někoho vyhazovat a třídit naše hosty, zavřeme dveře a opět otevřeme okénko. Buď si sednou všichni, nebo nikdo. Jídlo tedy podáváme pouze s sebou a vyhlížíme lepší zítřky.

Měli jste otevřené okénko i v minulé vlně? Jak vás zavření restaurací zasáhlo?

Manžel zrovna chystal v bistru snídaně, když jsme se dozvěděli, že zavírají restaurace. Přišel domů, připravili jsme provizorní menu a druhý den otevřeli okno. Po nějaké době jsme nabídli i rozvoz jídel. Myslím, že především naše party boxy měly úspěch. Lidé se k okýnku naučili chodit a my byli velmi vděční za jejich podporu.