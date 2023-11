Ondřej Balatka se narodil v Havířově, ale vyrůstal v Mostě. V 18 letech odešel studovat do Prahy, kde žil 15 let. Vystudoval Karlovu univerzitu , byl radním na Praze 6 a pracoval na úřadech, naposledy na ministerstvu školství na odboru sportu. Pak se ale objevily zdravotní problémy.

„Dlouho mi nebylo dobře, až jsem skončil v nemocnici. Zjistili mi, že mám obrovské hodnoty tuků v krvi. Jednalo se o metabolický rozvrat. Nevypadalo to vůbec dobře,“ popisuje Balatka, jak náhle onemocněl.

„Ve Všeobecné nemocnici na Karlově náměstí se mě ujali výborní lékaři, kterým jsem nesmírně vděčný. Doporučili mi změnit životosprávu. Musel jsem velmi omezit živočišné tuky, protože se ukázalo, že je vrozeně neumím dobře zpracovávat. Hodnoty triglyceridů, tedy drobných tukových částic v krvi, které má zdravý člověk jeden nebo dva, jsem měl 144," popsal Ondřel Balatka.

Zdroj: Hájíčková Jana

„Dneska mě ukazují jako téměř zázračný příklad, protože jsem se vyléčil. Jsem už úplně bez léků. Zpočátku jsem držel přísnou dietu, kterou mám nyní mnohem mírnější, ale musel jsem kompletně změnit stravovací návyky. Konzumuji převážně rostlinné tuky. Nestal jsem se vegetariánem, ale živočišné tuky, jako jsou máslo, sádlo, tučné maso, tučné mléčné výrobky nebo smažená jídla apod., jím minimálně,“ vyjmenovává Balatka, na jehož uzdravení mají zásluhu i jeho rostlinné oleje. A když změnil životosprávu, rozhodl se změnit celý život. Chtěl podnikat.

„Partnerku napadlo, že bychom mohli lisovat olej z dýňových semínek, což mě nadchlo. Začali jsme pátrat, jak se lisují oleje zastudena, aby si uchovaly zdraví prospěšné látky, barvu, chuť a vůni. Úplně mě to fascinovalo. Myslel jsem si, že to bude o dost jednodušší, než se později ukázalo. Teď to je čtvrtý rok, co podnikám," dodal s tím, že než podnikání rozjel, uběhl necelý rok. Jen vyřizování povolení trvalo půl roku.

Zkrachoval a začal jinak. Teď staví ploty, provozuje farmapark a podporuje školu

„Musel jsem se naučit s lisem pracovat, abych ho nastavil správně. Potom jsem si musel vytvořit dodavatelskou síť. Nechtěl jsem odebírat semena od neprověřených dodavatelů,“ vypráví podnikatel. Původně bydlel v Zadní Třebani na Berounsku, kde podnikání rozjel ve sklepě, ale ten začal být malý.

Potřeboval větší prostor pro výrobu, skladování a také chtěl bydlet s partnerkou společně. Proto koupili bývalou rukavičkářskou manufakturu v Dobříši. „Ještě předtím to byla prodejna potravin. Celý loňský rok jsme dům kompletně přestavovali. Bylo to náročné, ale povedlo se. Vybudovali jsme zkolaudovaný potravinářský provoz,“ usmívá se Balatka, který momentálně vyrábí devět druhů olejů z osmi druhů semínek. Hořčičný je totiž ve dvou variantách – s chilli papričkou a bez ní.

„První čtyři druhy, které jsme začali vyrábět, byl olej z konopí, z modrého máku, z ostropestřce mariánského, což je léčivá bylina, a ze sareptské hořčice. Pak jsme pokračovali lněným olejem, olejem z lískových oříšků, z černuchy seté neboli černého kmínu, což je léčivý olej, a konečně jsme se dostali i k dýni. Dýňový olej byl nejsložitější na výrobu. Spálil jsem si teď ruku, protože se pořád snažím jeho lisování vylepšit,“ prozrazuje Balatka, který si pořídil dva lisy, české a německé výroby.

Propojují dřevo s epoxidem. Pár vyrábí nábytek a dekorace se zajímavým designem

Část olejů je určena k zdravotnímu užívání jako doplněk stravy a část se hodí více do kuchyně. Některé snesou vyšší teplotu, aniž by v nich vznikly škodlivé látky. Patří sem hořčičný olej nebo olej z lískových oříšků. Ty se dají použít ke smažení i pečení. Všechny Balatkovy oleje jsou ve vysoké kvalitě, semínka před lisováním nejsou nijak zahřívána. Oleje si zachovávají barvu semínek, např. dýňový má temně rubínovou. Mají výraznou chuť a obsahují esenciální omega nenasycené mastné kyseliny.

„Pokud nejíte ořechy a ryby každý týden, tak v těle chybí. Jsou tam i vitaminy rozpustné v tucích, zejména vitamin E a spousta dalších významných látek. Doma používáme všechny. Olej z černuchy pijeme celá rodina. Používal se od středověku pro své zdravotní účinky. Černucha například snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu. Po jejím užívání se výrazně zlepšily dceři a bratrovi alergie. Mažeme si ho na opary i na akné a užívá se i při problémech s trávicím ústrojím, se zácpou i průjmem. Stačí jedna lžička nalačno. Ostropestřec zase regeneruje buňky. Hořčičný je pro začátečníky. Můžete na něm připravit míchaná vajíčka, ale je z něj skvělý i hořčično-medový dresink na saláty atd., makový a oříškový olej je skvělý na sladké pečení, konopný a dýňový na krémové polévky a do salátů. Na našem e-shopu je až 200 receptů,“ poukazuje Balatka.

Chceme zůstat na českém trhu lídrem, tvrdí Tomáš Groh

A proč pořád mluví v množném čísle? Pomáhá mu totiž celá rodina. Partnerka, která ale má stále ještě svoje zaměstnání na úřadě, a sestra s propagací, protože se celý život živí marketingem. Také čtyři dcery ve věku od 7 do 16 let rády pomáhají. „Všechny se snaží, každou baví něco jiného. Nejstarší etiketuje lahvičky, druhá a třetí nejstarší s námi jezdí na trhy, baví je prodávat. Jezdíme na regionální trhy do Mníšku pod Brdy, Řevnic, Dobřichovic, na Koledník, do Dobříše, Příbrami, Rožmitálu… Lidem vysvětlujeme, jak se oleje používají a dáváme jim ochutnat,“ prozrazuje Balatka.

Z kila semínek vyrobí 15-20 % oleje, z oříšků pak až 50 %. Vylisovaný mák prodává do pekárny, kde si ho rozemelou a přidávají do koláčů místo strouhanky, ostatní odpadní látky jsou velmi výživné a prodávají se jako doplněk stravy pro zvířata.

„Některé oleje jsou skvělé i v kosmetice. Dají se používat i zevně, například konopný. Nechali jsme si také vyrobit mýdla z našich olejů na zakázku a brzy budou na našem e-shopu,“ loučí se s plány do budoucna Balatka.

Některé recepty s lisovanými oleji:

NEPEČENÉ DATLOVÉ KULIČKY S MAKOVÝM OLEJEM Budete potřebovat:

200g sušených datlí

3 lžíce makového oleje

100g mletého máku Sušené datle dejte spolu s makovým olejem do mixéru a pečlivě rozmixujte na hladkou pastu. Z hotové hmoty vytvarujte kuličky, které následně obalte v mletém máku. Kuličky skladujte v chladu.

SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY

Budete potřebovat:

4 bulvy červené řepy

400 g měkkého čerstvého kozího sýra

oblíbené salátové lupení

hrst piniových oříšků

sůl a pepř

ostropestřecový olej

Nejprve si uvařte řepu. Poté ji oloupejte a nakrájejte na kostky. Smíchejte s na kostky nakrájeným kozím sýrem, salátovým lupením a piniovými oříšky, dochuťte solí a pepřem a nakonec zakápněte ostropestřecovým olejem.