Je libo kmínový olej či olej z bílého máku z Vysočiny? Málokdo ví, že tyto tekuté potraviny se spoustou tělu prospěšných látek vyrábějí nedaleko Velkého Meziříčí v Olejovém mlýně Petráveč. A sklízejí za to ocenění.

Produkty z Olejového mlýna v Petráveči | Foto: se svolením Olejového mlýna Petráveč

V roce 2017 založil Karel Jonák spolu s přítelkyní Martinou Homolovou obchodní značku Olejový mlýn Petráveč. „Tehdy jsme vyráběli v kuchyni oleje z klasických plodin, jako je například řepka,“ zmínil.

Proč se zaměřil na lisování olejů? „Vystudoval jsem ve Štětí průmyslovku v oboru výroby papíru a celulózy. Poté jsem se mimo papírenský průmysl zabýval vývojem a výrobou malých lisů na olejniny.“

S přítelkyní, za níž se přestěhoval na Vysočinu a vychovávají spolu dvě děti, se prý chtěli věnovat hlavně výrobě něčeho, co je pro tento kraj typické. „Bílého máku se na Vysočině pěstuje nejvíc z celé republiky. Proto jsme z něj u nás začali vyrábět olej,“ poznamenal Jonák.

Zdůraznil, že bílý mák je jedním z největších zdrojů vápníku. „Ve formě oleje lisovaného za studena jej organismus krásně vstřebá. Navíc má lahodnou oříškovou chuť. Výborný je na palačinky, na škubánky nebo do salátů,“ přidal tipy. Za olej z bílého máku obdržela jejich společnost Náš kmín v letech 2018 a 2022 ocenění kvality Klasa.

Podnikatel Karel Jonák se synem a přítelkyníZdroj: se svolením Olejového mlýna Petráveč

Na období začátků spolumajitel firmy z Petrávče vzpomíná, jak se potkal s šéfkuchařem věhlasné karlínské restaurace Eska Martinem Štanglem. „Projevil zájem, abychom naše oleje lisované za studena z místních surovin dodávali do jejich kuchyně s michelinským oceněním,“ přiblížil lisař.

Podle něj to byl právě Martin Štangl, kdo přišel s nápadem, aby firma vyrobila olej z českého dvouletého kmínu. „Krátce nato jsme začali odebírat kvalitní kmín i bílý mák přímo od vysočinských pěstitelů. K tomu jsme sami na našich pěti hektarech vypěstovali dvouletý kmín pro naše lisování,“ líčil podnikatel.

Kmínový olej získal ocenění

Za kmínový olej získala firma z Petrávče v roce 2018 a také letos ocenění Regionální potravina kraje Vysočina. Karel Jonák je i coby výkonný ředitel Spolku českého kmínu velkým propagátorem této české plodiny se značkou chráněného označení původu.

Trh s oleji je prý složitá záležitost. „V řetězcích ne vždy narazíte na vysokou kvalitu,“ říká. I to byl důvod, proč se zaměřili na dodávání olejů do špičkových restaurací. „Vyplatilo se to. Z řetězců dodáváme zatím jen do sítě Globusu,“ prozradil spolumajitel petrávečské firmy.

Ta na trh a do svého e-shopu dodává zejména jednodruhové oleje z kmínu, řepky, bílého máku a bazalky (macerát z bazalky a řepkového oleje). „Zájem je i o dýňový či slunečnicový olej. Vyrábíme též menší série olejů – například olej z citronových peciček. Pro šéfkuchaře lisujeme speciální oleje na zakázku. Občas děláme vícedruhové pleťové oleje,“ načrtnul Jonák.

Český kmín z Olejového mlýna v PetrávečiZdroj: se svolením Olejového mlýna Petráveč

Pouští se i do pěstování vlastních plodin, například vysadil více než stovku ořešáků. „Čekáme, až vyrostou,“ zmínil. Vlastní vyráběné oleje často koštuje. „Rád si dám panáka bodlákového oleje jen tak. Vyrábíme jej ze světlice barvířské. Při mém nemocném srdci je to blahodárné,“ je přesvědčen.

Podobně „čisticí“ účinky má podle něj i lničkový olej. „Ten má navíc i značný obsah vitamínu E (působícího jako přírodní konzervant) a velký obsah omega 3 nenasycených mastných kyselin,“ podotýká lisař.

Olejový mlýn Petráveč se aktuálně prezentuje po republice svojí „Kmín tour“ v rámci akce Poznej svého farmáře. Vlastním stánkem se představil na letošní Zemi živitelka v Českých Budějovicích. Také každoročně pořádá Kmínový festival ve Velkém Meziříčí.

Plánů má Karel Jonák plnou hlavu. „Přeji si být hlavně zdravý. Postavil jsem si mlýn v Petrávči, kde je nová lisovna a kde Českému kmínu zřídíme kulturní stánek. Chceme tam pořádat s top šéfkuchaři různé degustační akce. Pokud vše vyjde, otevřeme už v prosinci či v lednu,“ dodává spolumajitel olejového mlýna.