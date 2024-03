Do výroby šperků se zamilovala už jako dítě. Drátuje od deseti let, jen postupem času vyměnila korálky a včelí drát za zlato, stříbro a drahé kameny. Dnes Anna Benešová z Prahy navrhuje a tvoří autorské šperky z mědi i drahých kovů a techniku drátování už naučila několik tisíc lidí.

Anna Benešová tvoří pod autorskou značkou Monsterance drátované šperky z mědi a drahých kovů | Foto: Adrian Breitfeld

S drátováním se seznámila v domě dětí a mládeže, kam jako dítě chodila na různé umělecké a rukodělné kroužky. Od malování a keramiky se dostala i k této technice, kdy si poprvé odrátovala kamínek.

A věděla, že to je to, čím se chce jednou živit. „Nemohla jsem se dočkat okamžiku, kdy svoje výrobky budu moct oficiálně prodávat. V den svých osmnáctých narozenin jsem si šla hned po škole zařídit živnostenský list a od té doby si tím vydělávám,“ vzpomíná Anna Benešová.

Rodina a přátelé jí ze začátku nevěřili, že se dá drátováním uživit. Anna Benešová jim však ukazuje, že opak je pravdou. „Když prodáte šperk za několik stokorun, lidé vás pochválí. Když prodáte šperk za pár tisíc, diví se. A když se pak o vaší tvorbě začíná mluvit a někdo z veřejného prostoru ji ocení, najednou se hranice vnímání možného v očích blízkých posouvají,“ sdílí svou zkušenost úspěšná podnikatelka.

Na drátování ji nejvíc baví nenáročnost materiálů. „Všechno je to takové kompaktní. Stačí vám kousek drátku a kleštičky, a s tím si vystačíte. A když najdete kamínek u cesty, můžete si ho odrátovat. Nebo jdete na návštěvu, kde odrátujete svíčku nebo hrníček,“ usmívá se umělkyně a doplňuje, že profesionální vybavení zahrnuje i kladiva, kovadliny, pájky a desatero kleštiček.

Svoje znalosti a zkušenosti předává lidem u nás i v zahraničí a jejími kurzy prošly za dvacet let tisíce lidí. Dveře u ní mají otevřené ti, kteří chtějí u tvoření relaxovat, a stačí jim základní techniky, ale i profesionálové, kteří chtějí posunout svoje řemeslné schopnosti. „U tvorby jsou důležité dvě věci. Umět základní techniku, tedy vědět, jak se ukončuje drát, jak se ohýbá a jak se tepe. To je čistě řemeslná práce. A druhá část je kreativní, kdy můžu volně tvořit to, co mě napadá,“ přibližuje podnikatelka.

Ráda dělá dračí oči

Základy ruční techniky dokáže předat lidem v průběhu jednoho odpoledne. Výroba nejzákladnějších kusů šperků trvá zhruba jednu hodinu, čím je však člověk zkušenější, tím mu to jde rychleji. „Zároveň však potom člověk začíná vymýšlet, co by ještě do šperku přidal, takže se jeho výroba může vyšplhat až na desítky hodin,“ vysvětluje umělkyně s tím, že výrobou nejtěžšího šperku strávila až patnáct hodin.

Originální šperky vytváří pod autorskou značkou Monsterance. Nejčastěji si u ní lidé objednávají šperky s názvem dračí oči, které tvoří nejraději. Minulý rok za ně získala titul Živnostník roku 2023 Hlavního města Prahy.

„Na skleněný kabošon, což je kámen vybroušený dokulata, s rovnou spodní plochou, namaluji z druhé strany panenku oka a následně ho drátuji a zasazuji do šperku. Jsou to velmi výrazné šperky pro sebevědomé ženy, které když vstoupí do místnosti, upoutají jím na sebe pozornost,“ říká Anna Benešová, která vytvořila těchto šperků už stovky.

Jeden z nich měl oko s pravými diamanty.

Práce je pro ni koníčkem a přiznává, že je pro ni někdy výzvou najít si čas na odpočinek. „Když člověk odpočívá tvořením, což je pro něj práce i zábava zároveň, tak to není jednoduché,“ směje se Anna Benešová a dodává: „Některé nápady nosím i léta v hlavě, než je realizuji. Neměnila bych, drátování je součástí mého života.“