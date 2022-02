Po profesní stránce ho nejvíce inspiroval známý šéfkuchař Oldřich Sahajdák z pražské restaurace La Degustation. „Spolu jsme vařili v Ambiente a pořádali různé akce. Mým vzorem jsou také Oldřich Matoušek, šéfkuchař restaurace Bruxx a Honza Pípal, šéfkuchař restaurace Vinohradský Parlament. Hodně mi dala i kuchyně v O2 areně, kde vaří Tomáš Kněž a Tomáš Kalina,“ popsal šéfkuchař Hruda.

Šikovný řemeslník zachraňuje památky. Spíš než podnikatel jsem neziskovka, říká

Michal Hruda pracoval mimo jiné jako šéfkuchař v restauraci na hranicích Německa a Francie. „Šlo o obrovské prostory, zahrada pojala až tři a půl tisíce lidí,“ vyčíslil s tím, že tento podnik měl kapacitu 200 lidí a salón 300 lidí. „K tomu jsem pomáhal ve dvou Michelinských restauracích ve Francii a Německu,“ zmínil.

Virus zhatil plány

Po návratu z Francie v Praze nastoupil do Ambiente white circus jako souschef. „Dělali jsme velké akce, ale do skvěle rozjetého provozu zasáhl koronavirus, takže většina práce najednou skončila,“ sdělil. A tak hledal nové uplatnění, protože předpokládal a stále tuší, že se hlavní město z pandemie bude dlouho vzpamatovávat. Přihlásil se proto loni do výběrového řízení na Lipně, kde uspěl, a proto si v současnosti mohou návštěvníci u jihočeského moře vychutnávat jeho originální pokrmy.

V Lipně nad Vltavou se mu zalíbilo. „Žiji zde s partnerkou a synem. Je tu krásné prostředí, které je vhodné hlavně pro děti. Zamlouvá se mi, že sezona tu nikdy nekončí a lidé sem jezdí po celý rok,“ míní Michal Hruda, kterého při tvoření v kuchyni nyní inspiruje také lipenská příroda a Šumava.

Porcelánové vypínače nemohli nikde sehnat. Tak je manželé začali vyrábět sami

Největší motivací mu je spokojenost zákazníků. „Svá jídla připravuji z čerstvých surovin, a to oceňuje většina konzumentů. Snažím se držet krok a vařit moderně. Sleduji trendy, prakticky pořád se vzdělávám,“ popsal. Udržuje také neustálý kontakt s nejlepšími kuchaři v Čechách. „Kuchařina pro mě nikdy nebyla hlavní pracovní náplň, vždy jsem pomáhal i při dalších kulinářských akcích, to se na Lipně změnilo,“ přiblížil.

Trendy jsou podle něj právě čerstvé ingredience, i kvalitní vyzrálé maso a bylinky. „Hodně bylinek. Pozoruji, že se aktuální trendy vrací spíše do minulosti, ale v moderním pojetí. Osobně si nejvíce pochutnám na steaku, ale rád vařím i kulajdu, či koprovku,“ řekl.

Vlastní výroba

V lipenské Stodole připravuje především jídla jihočeské kuchyně. „Kroupy, houby, kopr nebo bylinky. To je základ většiny jídel a dá se říct, že tyto suroviny charakterizují jihočeské pokrmy. Aby byl konečný výsledek ten nejlepší, děláme si spoustu věcí sami. Zavařujeme, fermentujeme i pečeme,“ upozornil. Luxusní je například jeho staročeská kulajda se zastřeným vejcem a houbami.

Originální ozdoba pro milovnice lesa. Manželé vyrábějí dřevěné náušnice

V jeho kuchyni najdete lahodné tradiční omáčky i jejich moderní verze. „Staročeské recepty vždycky patřily mezi moje oblíbené. Vůně čerstvě natrhaných bylinek a poctivá kuchyně mojí babičky,“ popsal s tím, že zážitky ze svého dětství tak předává hostům prostřednictvím nového menu, které sestavil se svým týmem.

„Moji kolegové mají stejné myšlení jako já, takže se nemáme problém sjednotit. Spolupracujeme už několik let. Bez dobrého týmu, který mám kolem sebe, by to nešlo,“ uzavřel šéfkuchař.