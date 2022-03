„Pálenici založil náš praděda Josef Krutil, po něm ji vedl děda, pak otec a teď se o ni stará už čtvrtá generace z rodu Krutilů. Praděda začal tuto živnost provozovat s pojízdnou pálenicí, později se pálilo v dřevěné šopě, kde se topilo uhlím a dřevem. V roce 1936 byla postavena zděná budova, kde byla vestavěna jedna destilační souprava o kapacitě 250 litrů kvasu a kotelna. V roce 1953 byla přidělána další destilační souprava na tři sta litrů,“ vrací se do minulosti Radek Krutil, spolumajitel pálenice, která si našla oblibu díky technologii zpracování ovoce, ale i pohodové atmosféře, která tu panuje.

Pálenice byla za bývalého režimu znárodněna a patřila pod Hanácké lihovary v Olomouci - pozdější Seliko. Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k rehabilitaci a částečné nápravě minulých křivd. „Po zdlouhavých a tvrdých vyjednáváních byla v roce 1991 budova navrácena vnoučatům zakladatele, v jejichž čele stál Josef Krutil z Bystřice pod Hostýnem. V loňském roce jsme si připomněli třicet let od znovunavrácení našeho rodinného majetku,“ říká.

V roce 1999 byla kotelna plynofikována a příjemnou změnou pro zákazníky bylo v roce 2005 vybudování nasávání kvasu z beček pomocí vývěvy. V pálenici jsou nyní dvě destilační soupravy ohřívané parou o objemu 460 a 400 litrů.

Zákazníci z okolních okresů

Pálenice Lipová se nachází v centru obce poblíž místního potoka Bystřička. Nezaměnitelný odér alkoholu je cítit už několik desítek metrů před budovou.

Interiér je stylově vyzdobený kresbami a vtipnými nápisy. Jejich autorem je již nežijící bystřický malíř. Na jedné stěně jsou dokonce vyobrazeni tři muži - jedná se o zástupce tří generací mužů z rodiny Krutilových.

Zákazníci se sem sjíždějí ze širokého okolí. Nejčastěji z Moravy - přerovského, kroměřížského nebo zlínského regionu. Pálenice má ale dobré jméno i v Čechách. Není neobvyklé, že se objeví i lidé ze vzdálenějších míst - z Českých Budějovic nebo Kostelce nad Labem.

„Sezona u nás začíná v červenci, kdy pálíme třešně, višně, maliny a žňová jablka. Pokračujeme pálením švestek a letních jablek. Sezona vrcholí od října do prosince a s pálením končíme zpravidla v měsíci březnu. Když je dobrý rok, tak jedeme i na třísměnný provoz,“ popisuje.

Letošní sezona je podle Radka Krutila průměrná. Úroda ovoce se totiž výrazně lišila podle lokality. Rada, jak získat kvalitní pálenku, je podle majitelů lipovské pálenice jednoduchá. „Základem vynikajícího destilátu je uložit do bečky ovoce vyzrálé, čisté, posekané či pošrotované, ale přitom nesmí být narušena pecka. Ovoce je nutné uložit v co možná nejkratší době, a to hlavně vzhledem ke sklizni v letních měsících,“ podotýká.

Také pálenice procházejí určitými trendy. Zatímco dříve se sem sjížděli převážně muži, dnes nejsou výjimkou ani ženy. „Dříve bylo trendem odjíždět se silnou slivovicí. V posledních letech je ale zájem o tu slabší. Důvod je prostý - destilát je lahodnější,“ uzavírá Michal Krutil z rodinné pálenice.