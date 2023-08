Jeho život je spojen se slepicemi a vejci. Na svém statku ve Zlatníkách-Hodkovicích u Prahy chová v podestýlkovém chovu dva tisíce nosnic, ve venkovních kurnících další tři tisíce slepic. A navíc má v odchovu třikrát do roka vždy dvanáct tisíc kuřat. K tomu se Josef Dvořák (43 let) stále více věnuje výrobě mobilních kurníků.

Na svém statku ve Zlatníkách-Hodkovicích u Prahy chová Josef Dvořák v podestýlkovém chovu dva tisíce nosnic, ve venkovních deseti kurnících další tři tisíce slepic. | Foto: Deník/Jiří Macek

Láska ke slepicím u něj začala v dětství, když je chovala jeho babička a pak i tatínek. Záhy po revoluci tatínek dostal zpět statek, který po jeho smrti Josef Dvořák zdědil. Slepice pro něho zůstaly nejen koníčkem, ale i živobytím. Začal se jim věnovat tak intenzivně, až měl zdravotní problémy. Jediná cesta byla zvolnit. Zrušil výrobu a prodej těstovin z neprodaných vajec. Utlumil prodej na farmářských trzích. Po 10 letech provozu letos uzavřel voliérový chov.

„Bylo to velké rozhodnutí, protože odbyt byl solidní. Ale rozhodl jsem se, že až na výjimky nechci zaměstnance, že na vše stačíme s přítelkyní, řidičem a brigádníky. Já prostě chci dělat to, co mě baví, a chci, abych tvořil život pro slepice šťastnější. Je mi jasné, že tohle málokdo pochopí, ale tím se netrápím. Já jsem vždy chtěl jít pokrokovou cestou, být napřed.“

Bedýnky plné zeleniny i ovoce. Ze Zahrady Vidov k lidem putují už patnáct let

Utlumil produkci vajec, ale zase se začal intenzivně věnovat projektu výroby mobilních kurníků, které před lety spatřil v Německu. Zavolal pak svému dávnému známému Lukáši Vaďurovi do Uherského Hradiště. Spolu založili firmu Free Hen a vymysleli pojízdný kurník, tedy maringotku pro slepice. Za dva a půl roku jich prodali dvacet, ale zájem je přiměl k ráznému kroku.

„V Uherském Hradišti, kde Lukáš bydlí, stavíme halu na výrobu kurníků. Do konce roku bychom tam měli začít vyrábět. Zájem je veliký, počítáme s desítkami kusů ročně,“ věří Josef Dvořák, který na střední škole vystudoval obor agropodnikání.

V současné době se Josef Dvořák stále více věnuje výrobě mobilních kurníků.Zdroj: Deník/Jiří Macek

Mobilní kurník je určený k celoročnímu venkovnímu chovu nosnic a drůbeže a je energeticky soběstačný. Má vlastní řídicí jednotku, která automaticky ovládá světla, dvířka, klapky, elektrický ohradník, hlídá hladinu napájecí vody i vnitřní teplotu. Umožňuje i ovládání přes mobilní telefon. „Kurníky jsou pro tři sta slepic, ale v plánu máme i menší, třeba pro padesát či dokonce pro deset slepic,“ podotýká.

Slepičí tour po Česku

O budoucnu mluví Josef Dvořák stručně. Udržet současnou produkci vajec, chovat kuřata a rozjet mobilní kurníky. K tomu jednou za rok vyjet na takovou českou tour s větším vozem. „Objel bych zákazníky, popovídal, představil novinky a zajímavosti. Taky se chci věnovat rodině a mít čas zajet na chalupu a na chvíli si od těch slepic odpočinout,“ sní.

Jednu dobu přitom nemohl on sám vejce na talíři ani vidět. Nyní už je ale stejně jako jeho děti zase jí. A ve spolupráci s výrobcem krmiv s nimi začal i experimentovat a přidává do krmiva slepicím třeba papriku či řepu.

Čerstvá vejce z farmy Josefa Dvořáka si zákazníci mohou koupit v automatu.Zdroj: Deník/Jiří Macek

„Žloutek je tak sytě oranžový až červený. Mám radost, že se tak děje přírodní, a nikoliv jakousi syntetickou cestou. Tahle vajíčka prodávám v menším balení ve vejcomatech a také je vyžadují v jednom pražském bistru.“

Těch nápadů kolem slepic měl Josef Dvořák vždy dost. Turistická poznávací „slepičí“ cesta kolem obce. Balkonové plastové kurníky, které chtěl dovážet ze Skotska. Nebo zmíněné vejcomaty, kterých má kolem Prahy šestnáct.

Vystoupal na motocyklový Everest. Nyní muž chystá muzeum starých motorek

Naštěstí má přítelkyni, která mu je v práci i doma oporou. A tři děti (7, 10 a 15 let), které rovněž milují zvířata. Kromě slepic u nich proto najdete i kočky, psy, králíky a rybičky. A teď i nového mazlíčka. Malé kuře, které mělo trápení s nožičkou, a tak si ho vzali, aby ho ostatní kuřata neuklovala.

„Stal se z něho miláček rodiny. I když to zní úsměvně, já doma žiju se slepicí,“ dodává muž, který by mohl mít přezdívku Pan Vajíčko…