Psal se rok 1986, když přišel do Rakouska studovat z Persie syn fotografa Ezat Molana. „Musel jsem z politických důvodů ze země pryč,“ začal vyprávění s tím, že krátce po příjezdu začali s rakouským partnerem obchodovat se sportovními věcmi na tenis, squash a badminton. „Pak přišla revoluce a začalo se hodně vyvážet do dalších zemí, z nichž jedna byla Československo,“ vzpomínal na to, jak se jednoho dne dostal do Českých Budějovic.

V roce 1993 pak tady založil firmu Papion. „Jméno Papion pochází z perštiny a znamená motýl,“ vysvětlila Iveta Molana. „Chtěl jsem, aby to jméno bylo krátké a mělo plný význam. Motýl sedá jen na hezké věci. To se mi líbilo,“ smál se majitel. České Budějovice jako místo existence pro něj byly jasná volba. „V celé republice je tu nejhezčí náměstí, lidé jsou tu nejpříjemnější a je to blízko Rakousku,“ dodal.

Se svou ženou Ivetou se Ezat potkal v roce 1996. Práce dohromady je bavila a začalo se jim i dařit. Jejich oblečení si objednávaly obchody po celé republice. „Tehdy nebyla žádná obchodní centra. Jezdili jsme na kontrakty do Plzně, Prahy, Brna, prodávali na Země živitelce. Mívali jsme stánky o velikosti pět set metrů čtverečních s koženými bundami a džíny,“ vzpomínala na minulé století Iveta Molana.

Nejen pro Budějčáky byly tehdy kožené výrobky něčím novým. „Ony už existovaly, ale byly drahé. Tyhle byly dostupné a kvalitní. Často se tehdy stávalo, že si zákaznice koupila bundu, pak přišla s kolegyní, ta si koupila tu samou, a ta pak přivedla ještě sestru, která si ji koupila také, protože byly nadšené, že to je dostupné a slušivé zároveň,“ vyprávěla s úsměvem na tváři.

V dubnu za polovic

Pro džíny si k nim lidé začali chodit v roce 1997. „V letních vedrech je kůže příliš hřejivý sortiment, a tak jsme zareagovali na potřeby klientů a přidali do sortimentu další výrobky. Protože rozumíme látkám, řekli jsme si, že zkusíme i džíny. Dnes má džíny z Papionu každý druhý Budjěčák,“ řekl s nadsázkou Ezat Molana.

„Chceme, aby byli lidé spokojeni. To je víc než peníze. Samozřejmě, že se náklady musí zaplatit, ale hlavní je spokojený zákazník, který se vrátí,“ vysvětloval s tím, že i proto dělají každoročně v dubnu akci, kdy na všechno zboží dávají 50procentní slevu.

Důraz na dobré vztahy je ve firmě Papion cítit. Důkazem jsou nejenom dlouholetá partnerství s obchodníky, ale také dvacítka zaměstnanců, z nichž někteří pracují ve firmě již pětadvacet let.

Novinkou je pro ně to, že se teď i kvůli koronaviru zákazníci přesunuli více na internet. „Už se bohužel nevrátí doba, kdy jsme měli po republice malé obchůdky, které prodávaly naše produkty. Ty teď postupně nahrazuje internet. Snažíme se přiblížit virtuálním klientům a stále vylepšujeme náš e-shop,“ uvedla Iveta Molana.

Příští rok oslaví Papion 30 let na trhu. Co by si přáli? „Chtěli bychom konečně obnovit osobní setkávání s našimi obchodními partnery, rozjet se na veletrhy a omezit neosobní styky na monitoru počítače. Co jsme chtěli, to jsme dostali – máme rodinnou firmu a jsme zdraví, to je nejdůležitější,“ uzavřeli povídání.