Váš slogan v angličtině říká, že „nemáme planetu B“. Ano, nemáme žádnou další Zemi, a proto se musíme starat o tuto jedinou. Tato iniciativa se snaží celkově snížit produkci odpadu, který je obecně vytvořen z obalů. Zde je důležité si uvědomit, zda ten obal, co odhodíte, je biologicky odbouratelný, či ne. A papír a lepenka jsou. Dalším faktorem je stupeň recyklace toho či onoho materiálu, a právě papír má v Evropě zhruba 91procentní recyklovatelnost. To znamená, že pouhých devět procent se nedostane zpátky do výroben. Tato část je využita třeba někde v domácnosti anebo se někde zhruba pět měsíců až půl roku rozkládá na skládce. Naproti tomu například tolik diskutovaný plast se odbourává stovky let. V této souvislosti jsme od začátku tohoto století zaznamenali velký odklon od plastu. A především v posledních třech až čtyřech letech je tento trend ohromný.

Rozhodla se ulehčit přírodě. Studentka vytvořila prací prostředek v papírku

Kde mohou lidé vaše výrobky vidět?

Dá se říct, že prakticky všude. Naše výrobky najdete v podstatě v každém průmyslu. Největší obal děláme na bankomat. Jeho plocha je po rozložení asi deset metrů čtverečních s jednoduchým tiskem. Ale dokážeme zabalit třeba i pleťový krém s plochou obalu stokrát menší. Spousta lékárenských produktů, které souvisí se současnou pandemií koronaviru, jsou zabaleny v našich produktech.

Když mluvíme o pandemii, změnilo se díky ní ve vaší výrobě něco zásadního?

Když se lidé v uplynulém roce přestali stravovat ve veřejných zařízeních, začali více nakupovat balené zboží. Jinými slovy hodně se toho přesunulo do domácí spotřeby, a to jídlo se musí nějak zabalit. Další nárůst spotřeby je díky růstu obchodu přes e-shopy, které zboží před doručením musejí znovu do něčeho zabalit. Po našich výrobcích se tedy výrazně zvedla poptávka.

Takže pandemie ještě urychlila změnu chování spotřebitelů a příklon k papíru?

Neřekl bych, že to je s tím spojené. Spíše s obecným vnímáním lidí, jak to v současnosti na Zemi je a jestli je to stav dlouhodobě udržitelný. Všichni víme, že není, a musíme s tím něco dělat. Velmi dobře viditelným příkladem jsou plasty v mořích a oceánech nebo oteplování planety. To jsou věci, na které lidé slyší. Pak tu je také legislativní tlak Evropské unie, která od roku 2025 ještě více omezí spotřebu plastů a bude tlačit více na recyklaci a zjednodušeného používání plastů. To také výrazně změní vnímání společnosti. Pro náš závod to je logicky jenom dobře a je to vlastně takovou předzvěstí, že se nám bude dařit dál.

Nudný šedivý beton? Kdeže. Rodinná firma z Vendryně z něj vyrobí cokoli

Působíte v dvoutisícovém Žebráku. Podílíte se nějak i na životě v místní komunitě?

Snažíme se pomáhat na vícero frontách. Podporujeme silniční běh Žebrácká pětadvacítka nebo aktivity místního dobrovolného hasičského sboru. Spolupracujeme se školami, pro které s nadací Dřevo pro život připravujeme vzdělávací program Do lesa s lesníkem. Vyrábíme nejen pro děti, ale i pro seniory takzvané tvořivé archy v rámci našeho celorepublikového projektu Šikovné ručičky. A v neposlední řadě se nám loni v na podzim povedlo 700 tisíci korunami zafinancovat relaxační místnost v místní základní škole, která se specializuje na vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Tento projekt jsme podpořili skrze naši nadaci Smurfit Kappa Foundation.

Jiří Bidšovský je ženatý, má dvě děti a žije v Novém Strašecí. Vystudoval Vysokou školu technologickou v Praze, obor Anorganická technologie. Začínal jako chemický inženýr ve Spolana Neratovice. Později pracoval jako obchodník pro český a slovenský region v ExxonMobil Chemical. Do ředitelského křesla poprvé usedl ve firmě Lach-Ner. Poté stál v čele nejdříve německé a posléze české pobočky společnosti RETAL, která se zabývá produkcí plastových obalů. V této oblasti později pracoval ve vedoucích pozicích společnosti Plastipak. Odtud odešel na dva roky do DGPack a od podzimu loňského roku stojí v čele žebrácké pobočky Smurfit Kappa. Velkým koníčkem je pro něj jízda na horském kole, běh a vysokohorská turistika. Díky zálibě právě v turistice a cyklistice si velmi oblíbil Brdy.