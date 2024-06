Papírnictví Be Nice vzniklo z radosti. Ve víru běžných zakázek v manželově tiskárně začala v paní Mirce Poráčové narůstat touha vytvářet věci krásné, originální a vyjadřující lásku k přírodě. Všechny její nápady vznikají v srdci firmy v Hlubočince u Prahy, kde se kreativní tým Be Nice schází k tvůrčím dýchánkům a odtud se výrobky distribuují nebo putují na designové markety a veletrhy.

Papírové výrobky Be Nice potěší autorským designem i originálním nápadem | Foto: Deník/Lišková Kristýna

První vlaštovkou, kterou Mirka Poráčová vypustila do světa, byly vánoční balicí papíry. A pak už jen přibývaly diáře, sešity, plánovače, přání k narozeninám i svatbě. Všechno nejde ani vyjmenovat a ani najednou prohlédnout. Každý kousek je promyšlený po estetické i užitkové stránce.

Mirka a její tým papíru rozumí. Umí z něj vytvořit věci nejen krásné, ale i užitečné, a dokonce rozvíjející myšlení školáků. Podnikatelé zase mohou prostřednictvím diářů navázat pomyslné spojení s legendárním Tomášem Baťou, jehož vhledy a principy jsou nedocenitelné.

„První produktem byly vánoční balicí papíry, které jsme s výtvarnicí Bárou z Nikolajky navrhly s ohledem na estetiku a ekologii. Od té doby se naše portfolio rozrostlo na téměř 900 produktů, od diářů po školní sešity, které odpovídají potřebám našich zákazníků a zároveň reflektují naše hodnoty,“ popisuje začátky Be Nice Mirka Poráčová.

Šetrné k životnímu prostředí

Tvořivost týmu Be Nice se před ničím nezastaví. V nabídce mají třeba papír vyrobený z trávy, který je i krásně zelený. Dělají i papírová přáníčka se semínky lučního kvítí, která dáte do hlíny a přání od srdce vám za čas může i krásně rozkvést.

„Vybrat správné materiály je velký kus práce. U sešitů a bloků vždycky musíte pohlídat, aby se na papír dobře kreslilo, dobře psalo, aby se pero nepropíjelo. Ne každý papír je na to vhodný. Všechno si testuju, u všeho děláme makety,“ popisuje paní Mirka složitou cestu k dokonalému výrobku.

Mirka Poráčová (vlevo)Zdroj: Deník/Lišková Kristýna

V Be Nice prostě zkusí leccos. Všechny materiály, jako je recyklovaný papír nebo papír vyrobený z trávy, jsou šetrné k životnímu prostředí a zároveň poskytují vynikající kvalitu pro psaní a kreslení. V současné době Mirka Poráčová se svým týmem upírá pozornost k maminkám a miminkům, pro které připravují něžnou kolekci fotoknih, milníkových kartiček a samolepek.

„To nám zabere opět několik měsíců, protože to chceme udělat opravdu pořádně,“ popisuje Mirka práci na nových výrobcích. Poptávka narůstá a možná by byl čas na rozšíření výroby.

To ale paní Mirka hned odmítá: „To právě nechceme. Chceme si držet tvůrčí proces v malém týmu. Chceme to dělat pořádně a tak, aby nás to stále bavilo. Pořád jsme firma, která se rozvíjí, snažíme se být lokální značka, chodit na markety a mít radost z toho, že své zákazníky bavíme a inspirujeme.“

S firmou pomáhá celá rodina

Rodina Mirku Poráčovou v jejím podnikání podporuje – muž pomáhá s tiskárnou a děti se také zapojily do firmy. To jim umožňuje společně tvořit a užívat si nejen práci, ale i společný čas.

„Nejstarší dcera Tereza vystudovala ekologii a už pracuje v Be Nice, kde se stará zejména o komunikaci. Od ní také pochází nápad na týdenní plánovací kalendář pro mladou generaci, která si sice všechno píše do mobilu, ale přece jenom mají potřebu mít něco na stole vedle klávesnice,“ dodává zakladatelka ekologického papírnictví.