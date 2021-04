Před necelými čtyřmi léty tomuto mladému muži v rakouském horském středisku Kaprun během oběda ukradli lyže. Jako nadšený sportovec nechtěl, aby podobné situaci čelil ještě někdy znovu, proto vzápětí hledal účinné zabezpečení. Marně. Na trhu nenašel nic, co by v jeho očích bylo „zámkem hodným 21. století“, všechny byly pouze mechanické. Tato zkušenost pak elektrotechnického inženýra, absolventa VUT v Brně, přivedla ke zrodu digitálního zámku.

Bdělý jako páv

Vývoj trval tři roky a podílelo se na něm několik firem. Marek Vala byl až donedávna na všech-no víceméně sám, nyní však už kolem sebe sdružil další tři kolegy. Celou řadu ostatních věcí, včetně výroby, logistiky i účetnictví, si pak objednává od externích dodavatelů.

„Na konci minulého roku se nám podařilo vyhrát startupovou soutěž pod záštitou Komerční banky, které se zúčastnilo kolem 65 nových projektů,“ poznamenává s hrdostí.

Jeho společnosti Pealock tento úspěch dodal křídla. Záhy přišlo prvních tisíc objednávek, zejména z Česka a Německa, a v tomto měsíci firma přistoupí k expedici prvních zámků. „Název vznikl z anglického pojmenování páva slovem „peacock“. O tomto opeřenci se říká, že je výborným ochráncem majetku. Když vyměníte písmeno „c“ za „l“ (lock = zámek), vznikne zajímavý název Pealock,“ zní vysvětlení anglické slovní hříčky.

Kompletní vývoj zámku se vyšplhal na tři milióny korun. Podnikatel financoval tyto náklady částečně z vlastního a částečně z peněz od soukromého investora. Odbyt je zatím jen internetový, ale v budoucnu má být hlavním prodejním kanálem specializovaný maloobchod, tedy jakákoliv prodejna ve členských státech EU, jež nabízí kola nebo lyže.

Klíčenka i náramek

Zámek je elektronický a lze jej připojit k mobilnímu telefonu. Kdyby se tedy měla opakovat zmíněná situace z Kaprunu, nejenže se ozve alarm umístěný přímo na lyžích, ale varovný signál zazní i v telefonu u stolu. Za lyže si přitom lze dosadit cokoliv – kola, koloběžky, kočárky atd. – tedy vše, co má pro majitele nějakou hodnotu. Přijímač lze umístit i do klíčenky nebo náramku.

Firma si už mezitím zaregistrovala ochrannou známku a co nevidět přijde na řadu spolupráce s pojišťovnami, neboť podnikatel plánuje, že nenabídne jen prodej samotného zámku, ale také možnost si dané vybavení hned i pojistit. Pochopitelně, na úrovni doby, tedy v mobilní aplikaci. Ať už krátkodobě (například i na několik hodin), nebo dlouhodobě (měsíc, rok).

„Jsem přesvědčena, že pojišťovny takovou iniciativu uvítají,“ řekla k myšlence mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Nová, kterou jsme požádali o názor.

Navzdory covidu je Marek Vala optimistou, a teď na jaře zvláště. Cyklistika prý chytla druhý dech. Na odbyt jdou zejména kola s elektrickým pohonem, která jsou však dražší, což nutnost vhodné ochrany ještě zvýrazňuje.

A co by vzkázal lidem, kteří zrovna teď uvažují o tom, že se také dají na vlastní dráhu? „Ať jdou za svými sny a hlavně ať vytrvají, cesta bývá většinou trnitá, ale ani první neúspěch by neměl nikoho odradit.“