Už od dětství Pavel Peremský opracovával vše, co mohl nějakým způsobem tvarovat. Přes dřevo, kámen, sklo či kůži se postupně dostal k železu. A protože vždy tíhl k nožům, brzy bylo rozhodnuto. Dnes vyrábí originální nože, které vyhledávají cestovatelé, záchranné i zásahové jednotky nebo třeba profesionální potápěči.

Uznávaný nožíř z děčínské čtvrti Folknáře patří v rámci republiky ke špičce. Vyučený lodník Československé plavby labské vyrábí nože se svým synem 10 let, z toho šest let ho tento koníček živí.

„Jezdil jsem třicet let na lodích po Evropě, syn Aleš pět, a nakonec jsme zůstali doma u nožů. Jelikož si rádi hrajeme, zkusili jsme vykovat hřeby pro kamaráda na kolejnici. V začátcích jsme „nožířinu“ jako takovou nehledali, to vyplynulo úplně samovolně. Víc jak padesát nožů jsem nejdřív rozdal, než mě známá požádala o nůž pro manžela k Vánocům. To byl asi start naší dnešní živnosti,“ popisuje Pavel Peremský své začátky.

Má rád přírodní materiály

Nožířova žena s oblibou říká, že měl různá období. Dřevěné, kdy vyráběl nábytek a sochy. Ve skleněném období brousil sklo či skleničky, v koženém šil vše možné z kůže a poté z kamenů tesal sochy.

„U všeho mi asistoval syn. Nakonec přišlo železo a vše před tím do toho zapadlo. Miluji přírodní materiály, rád je kombinuju, dýchá z nich teplo. Syn Aleš má zase rád moderní materiály a technologie. Co já přiťuknu tak nějak kladivem při vyloženě volné tvorbě, Aleš musí mít vše narýsované. Skvěle se doplňujeme,“ vysvětluje Pavel Peremský.

Třeba damaškovou ocel si vyrábí sám jak z uhlíkových, tak i nerezových ocelí. Momentálně do ní přidává i měď nazvanou Cu Maj. A jako jediný v Čechách umí v damaškové oceli znázornit měděné vzory.

Jako každý nožíř jde Pavel Peremský svou cestou, což je na jeho výrobcích patrné. „Rádi objevujeme pro nás neznámé postupy formou osahání, tedy pokus-omyl. A opět si hrajeme. Objevovat je totiž neuvěřitelně zábavné a všechny činnosti výroby máme se synem oblíbené, tedy kromě dlouhé hodiny leštění čepelí.“

Nože k jakémukoliv použití

Nože z Děčína najdou uplatnění od kuchyně přes lov, jsou zavírací, bojové či historické. Speciální kousky oceňují potápěči, záchranáři, zkrátka nepřijdou ani zájemci o bojová kladiva, sekery, mačety či palcáty.

„Proč by si měl zákazník vybrat náš nůž? Protože jsme v tomto oboru velmi dobří a nestydíme se za to. Nevyrábíme sériové nože, ale vysoce kvalitní nástroje, které vás nikde nezklamou. Zní to možná nabubřele, ale je to tak. Za svojí prací si prostě stojíme,“ říká sebevědomě nožíř. Kvalitní firma se prý s nadsázkou pozná tak, že v ní lidé pracují dobře, i když se nikdo nedívá.

„S naší kudlou vyleze cestovatel na Matterhorn, zachrání mu kůži v džungli, a to doslova. Nelpíme na tom, aby naše nože vlastnila mediální hvězda, ale jsme rádi, když jsou součástí třeba záchranné mise. Naše nože vyhledávají cestovatelé, záchranné i zásahové jednotky, vojáci či lékaři v terénu, horolezci, profesionální potápěči. To nám dělá radost,“ tvrdí Pavel Peremský. Nože nevyrábí ve stovkách, ale ani v desítkách kusů. Jde vyloženě o ruční práci, která dělá radost díky sociálním sítím po celém světě.

Kromě nožířství má Pavel Peremský bezpočet koníčků a zálib - sport, jako je cyklistika, airsoft, ale má rád také dobrou hudbu a jak on sám říká, především rodinu. Největším celoživotním „koněm“ jsou samozřejmě nože ve všech podobách.