Ústecká rodačka Pavla Gollová měla k výtvarnému a kreativnímu umění blízko odjakživa. Nakonec to vyústilo až do stadia, kdy ji její koníček slušně živí a je uznávanou výtvarnicí. Miluje svůj domov, bytový design, tvorbu doplňků stejně jako přírodní materiály. A protože její vášní je dřevo, vyrábí z něj dekorace, které nesmějí chybět v žádné domácnosti, jak říkají její fanoušci.

Z dílny útulného domku na ústeckém Bukově putují do celé republiky, ale i do Německa, Rakouska, polské kavárny či až do dalekého Chile. A zájem o dřevěné malované domečky různých tvarů a velikostí, různé závěsné cedulky, srdíčka, na Velikonoce zajíčky, slepičky, na Vánoce hvězdy, andělíčky neklesá, naopak.

Dekorace lze umístit díky pečlivému zpracování i venku. „Každý kus je ručně malovaný originál, který tvořím od srdce a s láskou, dávám do toho kousek sebe. I proto věřím, že v každém z nich přináším do domovů pozitivní energii. Dřevo masiv pochází z pily Třebešov z Českého středohoří,“ vypráví zapáleně Pavla Gollová.

K myšlence vyrábět drobné předměty ze dřeva ji přivedl soused z vedlejší parcely, který jí jednou nabídl odřezky čistého dřeva na táborák a poté ho pravidelně sypal přes plot.

Dřevo táhlo víc než dětské pořady

Na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně si paní Pavla původně vybrala obor výtvarná výchova a občanská nauka pro druhý stupeň základní školy. Táhlo ji to ale ke kreativní činnosti. Nejdříve ve volných chvílích šila různé dekorativní textilie, navrhovala bytové interiéry.

Po anabázi v asistenci režie a práci produkční ve firmě, která vyráběla dětské pořady, definitivně vyhrála práce se dřevem. A protože tíhne i k bylinkám, díky kterým vystudovala specializovanou školu, používá je rovněž ve své tvorbě.

close info Zdroj: Deník/Tomáš Prchal zoom_in Z asistentky režie přesedlala na bytový design. Výroba dekorací ji naplňuje

„Jako živnostník jsem začínala v roce 2008, ale tomuto koníčku, který mě dnes živí, jsem se začala intenzivně věnovat už při mateřské. První malovaný domeček jsem si vyrobila pro sebe, poté pro řadu známých, a nakonec se to zvrtlo v moji obživu. Nejdříve jsem tvořila na objednávky, ale to jsem neměla moc času na tvorbu. Jako jednodušší cesta se ukázalo založení e-shopu pastudomov.cz, což je ve zkratce motto Pohoda A Styl Tvoří Útulný domov,“ říká žena, která stále srší energií.

I proto prý v padesáti letech nakonec vedle facebooku začala používat i Instagram, aby se ještě více přiblížila svým fanouškům. Ti ji znají kromě jiného i díky certifikátu „České středohoří regionální produkt“.

Covid ji zaskočil

Trochu ji vystrašil počátek covidové pandemie, ale jak lidé seděli více doma u počítače, obchod se naopak rozjel na plné obrátky. Pavla Gollová miluje, když lidé posílají fotky, kam si její tvorbu doma umístili. Daří se jí i kvůli tomu, že kvalita je pro ni prioritou, z níž nehodlá uhnout.

„Na své práci oceňuji tu svobodu. Když chci pracovat, často se přistihnu, že tvořím třeba i 12 až 14 hodin denně. Člověka to úplně pohltí, nevím, kdy přestat. Pak se ale seberu a odjedu na týden pryč. Přesto se po pár dnech už těším domů a přemýšlím, co zajímavého budu tvořit.“

Prakticky vše, co pravidelně zveřejňuje na sociálních sítích, ihned zákazníci rozeberou. I proto se tak prezentuje jen na dvou venkovních akcích, na jarmarcích v Malečově na Ústecku a díky kamarádům i v Psinicích na Jičínsku, kde má nedaleko část rodiny.

Posouvat se stále dál

Paní Pavla se nechce zastavit a ustrnout, neustále vymýšlí další a další novinky, každá nová výzva ji posouvá dál. A protože má energie na rozdávání, jako milovnice historické architektury také renovuje starý nábytek, který zdobí její útulný dům.

A když má hotovo, odmění se dobrým jídlem, procházkou, prací na zahrádce kolem domu či pěstováním bylinek. Tím, že tvoří doma, má dost času i na svého přítele a dva syny, vysokoškoláka a středoškoláka.

„Plány do budoucna? Budu ráda, když to bude pokračovat dál jako doteď, kdy se mi daří. Možná začnu přemýšlet o obchůdku v přízemí, který by mohl být v bytě po babičce, kde mám dnes dílnu.“